Après des années d’inscriptions en baisse, la N.-É. a maintenant trop d’élèves

Il y a des moments où la classe de Crystal Ellingsen est si pleine qu'elle a à peine de la place pour passer entre les bureaux.

L'enseignante suppléante dit que de plus en plus de classes en Nouvelle-Écosse atteignent ou dépassent les plafonds provinciaux imposés sur le nombre d'élèves.

Beaucoup d'enfants passent entre les mailles du filet , admet celle qui enseigne du primaire à la 12e année. S'il y a 28 enfants dans une classe, c’est impossible qu'un enseignant puisse donner à chacun ce dont il a besoin.

Ce n'est qu'un des défis auxquels la province est confrontée en raison de sa croissance démographique, qui au cours de la dernière année a été la plus rapide jamais enregistrée depuis 1951.

Un système éducatif qui fermait autrefois des écoles en raison de la baisse des inscriptions voit maintenant certaines salles de classe au maximum de leur capacité, avec des centaines d'élèves dans des bâtiments portables et modulaires. Les enseignants sont également aux prises avec des élèves dont beaucoup parlent peu l'anglais.

Le centre régional d'Halifax a ajouté 8000 élèves à ses écoles au cours des cinq dernières années seulement. La croissance rapide a entraîné un besoin de nouvelles écoles, dont six sont soit nouvellement construites, soit en construction, soit sur le point d’ouvrir en septembre 2024.

Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse et députée de Lunenburg-Ouest, le 12 octobre 2021 à Halifax.

La ministre de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse, Becky Druhan, indique que la province continue d'ajouter plus de postes d'enseignants pour aider à réduire la taille des classes, notant que plus de 100 nouveaux enseignants ont été embauchés dans toute la province l'année dernière, portant le nombre total à environ 10 000.

Mais Ryan Lutes, président du syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse, souhaite voir l'élaboration d'une stratégie à long terme de recrutement et de rétention des enseignants.

Au cours des 20 dernières années, l'enseignement est devenu plus difficile , dit-il. Et je pense que ça a un effet sur le recrutement et la rétention.

Barrière de la langue

L'un des principaux moteurs de la croissance démographique de la Nouvelle-Écosse est l'immigration, et les écoles se remplissent d'enfants du monde entier qui parlent des langues autres que l'anglais ou le français.

Ryan Lutes indique que cette augmentation de la diversité a insufflé une richesse aux écoles de la province, mais elle a aussi posé des défis.

Ryan Lutes est président du syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse.

Il raconte comment certains enseignants utilisent Google Traduction pour communiquer avec leurs élèves.

Steve Gallagher, le directeur général du système scolaire d'Halifax, admet qu'il ne peut pas parler concrètement de ce qui est fait pour soutenir davantage les élèves qui ont des besoins linguistiques uniques et leurs enseignants.

À ce stade, nous explorons encore différentes façons de soutenir ces étudiants , dit-il. Mais, comme toujours, nous répondrons aux besoins des étudiants de la meilleure façon possible.

Le défi s’étend aux régions rurales

Le Centre régional d'éducation de la Rive-Sud est passé de 50 étudiants en anglais langue seconde il y a deux ans à 150 cette année.

Cent cinquante élèves répartis sur 13 niveaux scolaires sur deux comtés créent un défi pour nos enseignants , admet la directrice générale du district scolaire, Nancy Pynch-Worthylake.

Dans l'ensemble de la province, il y avait 9738 élèves de plus dans les écoles publiques au cours de l'année scolaire 2022-2023 qu'en 2014-2015.

Et bien que la majorité de ces élèves se trouvent dans la région d'Halifax, la plupart des centres régionaux ont connu une certaine croissance au cours de cette période.

Au Cap-Breton, par exemple, la population de l'île a commencé à croître en 2019, après 20 ans de déclin.

De nouveaux résidents affluent vers la ville de New Waterford et quatre salles de classe modulaires ont été installées à l'école primaire Greenfield tandis que les responsables réfléchissent à des solutions plus permanentes.

