Magog sollicite l’aide de Québec pour son « skatepark »

Magog demande de l'aide de Québec pour la construction de son futur parc de planche à roulettes.

Le parc doit voir le jour à la Pointe-Merry comme l'a décidé le conseil municipal de Magog en juillet dernier.

Le projet est évalué à environ 2 millions de dollars. La Ville a donc fait appel au gouvernement provincial pour obtenir un coup de pouce de 500 000 $.

On a toujours le même montage financier, 1 million de la Ville, 500 000 du gouvernement fédéral, 150 000 de la MRC, il y aura une campagne de financement et là, on demande une partie de soutien financier au provincial , précise la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier.

Ouvrir en mode plein écran Un premier design a été proposé l'an dernier, mais le plan d'aménagement officiel devrait être annoncé à l'automne 2023. Photo : Ville de Magog

Cette dernière ajoute que les plans et devis sont en préparation, ce qui va permettre à la Ville d'avoir une bonne idée des coûts et pouvoir aller en appel d'offres cet automne.

Les amateurs de planche à roulettes, de trottinettes, de patins à roues alignées et de BMX devraient pouvoir profiter de la nouvelle installation dès l’été 2024.