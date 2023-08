Trafic de drogue : Sitansisk est en état d’urgence

La communauté autochtone de Sitansisk, aussi connue sous le nom de St. Mary's, près de Fredericton au Nouveau-Brunswick, a décrété l'état d’urgence local à compter de lundi soir.

Il s’agit d’une réaction aux risques croissants à cause de l'activité illégale de drogue qui met en danger la sécurité et le bien-être de nos citoyens, en particulier de nos jeunes , expliquent le chef et le conseil de bande dans un communiqué.

Une réunion publique a eu lieu dimanche après-midi dans la communauté. Puis, un incident le soir même a entraîné une intervention de la police municipale de Fredericton, de la Gendarmerie royale du Canada, des pompiers de Fredericton et d’Ambulance N.-B.

Les policiers sont intervenus vers 19 h 25 pour disperser une foule, selon un porte-parole. Un homme a été arrêté pour agression armée. L’enquête se poursuit.

Il n’a pas été possible d’avoir en entrevue le chef de Sitansisk, Allan Polchies fils.

Publicité

Les résidents priés de garder leurs enfants à la maison

En décrétant l’état d’urgence, la communauté espère avoir accès à des ressources supplémentaires par l’entremise de programmes provinciaux et fédéraux, précise-t-elle dans son communiqué.

Le conseil de bande recommande aux résidents d’éviter tout rassemblement, particulièrement pendant les 48 prochaines heures, et de garder leurs enfants à la maison.

Ouvrir en mode plein écran La police de Fredericton est intervenue pour disperser une foule dans la communauté. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Gary Moore

Les policiers feront plus de surveillance dans la communauté, ajoute le conseil de bande.

La lutte contre les drogues exige un engagement collectif envers la sécurité. Nous ne pouvons pas être complaisants ou indifférents face à cette menace , peut-on lire dans le communiqué.

Des échos à Fredericton

La mairesse de Fredericton, Kate Rogers, a indiqué lundi soir qu’elle était au courant d’une réunion récente entre des policiers municipaux et le conseil de bande de Sitansisk, mais qu'elle ne savait pas que la communauté allait décréter l’état d’urgence.

Ouvrir en mode plein écran Kate Rogers, mairesse de Fredericton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Aidan Cox

La police, dit-elle, ne lui avait mentionné aucun besoin de prendre des mesures particulières.

Publicité

J’ai confiance en la force policière et j’ai confiance d’être informée lorsque nous devons prendre des mesures , affirme Kate Rogers.

Je respecte le chef et le conseil de bande, qui prennent les décisions qu'ils jugent nécessaires pour leur communauté , ajoute-t-elle.