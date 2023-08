Un citoyen du secteur Omerville, à Magog, n'en peut plus du bruit provenant des terrains de tennis léger, ou pickleball, situés au parc des Pionniers.

La résidence de Xavier Michel Grisé se trouve tout près du parc en question. Ça ne se compare pas au tennis, par exemple, qui génère des sons plus sourds. Le pickleball a un son un peu plus aigu, plus percutant et c’est ça qui dérange , fait-il savoir en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Même à l’intérieur de la résidence, on l’entend partout. Que ce soit au 2e étage, dans le salon, dans la salle à manger.

Il souhaiterait que les terrains de pickleball se déplacent à environ 200 pieds de chez lui. Les quatre terrains sont occupés du matin à partir de 7 h 30 jusqu’au soir vers 20 h, sept jours sur sept, du début du printemps jusqu’en automne , regrette-t-il.

Nous, ce qu’on demande à la Ville, c’est que si des terrains ont été installés trop près des résidences, de prendre des mesures. Soit atténuer le bruit, ou relocaliser les terrains.

Une qualité de vie fortement réduite

Selon lui, sa qualité de vie en serait fortement réduite . On utilise beaucoup moins la terrasse, notre parterre. Ça devient très désagréable à la longue , lance-t-il. Xavier Michel Grisé soutient d’ailleurs que c’est également le cas pour ses voisins. Ils ont une installation de chaise berçante, mais on ne les voit plus beaucoup.

Le Magogois indique d’ailleurs avoir déposé deux plaintes formelles auprès de la Ville de Magog. Une l’année dernière et une autre cette année. On a fait des recherches et on s’est rendu compte assez rapidement que beaucoup de villes aux États-Unis et dans d’autres provinces au pays sont aux prises avec les mêmes problèmes de nuisance , explique-t-il.

De son côté, la Ville de Magog rappelle qu'il s'agit d'un parc urbain où se déroulent plusieurs activités. C’est un parc de grande envergure avec des va-et-vient plus importants , rappelle la mairesse, Nathalie Pelletier.