Trois blessés dans une fusillade au West Edmonton Mall

La police affirme que la situation a été maîtrisée au centre commercial West Edmonton Mall, après plusieurs rapports d'une fusillade qui aurait fait trois blessés graves. Plus tôt dans la soirée, les policiers avaient confiné le site par mesure de sécurité.

Selon la police, trois personnes ont été transportées à l'hôpital avec des blessures graves.

Les policiers ont indiqué qu'il y avait des inquiétudes pour la sécurité publique et ont verrouillé le centre commercial pendant environ une heure. Un communiqué du service de police d'Edmonton a été envoyé juste avant 21 h pour demander aux gens d'éviter le secteur.

Les causes et les circonstances entourant cet événement demeurent inconnues pour le moment.

La police a déclaré que la fusillade s'était produite dans la phase 3 du centre commercial, qui se trouve du côté ouest du centre commercial.

Une partie du centre commercial serait inaccessible pendant que les agents enquêteraient sur l'incident.

Le West Edmonton Mall est le plus grand centre commercial de l'Amérique du Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Adrienne Lamb

Le centre commercial est une attraction touristique majeure située à Edmonton, qui compte plus de 800 magasins, restaurants et bars. Son site Web indique qu'il y'a environ 30 millions de visiteurs par an.

