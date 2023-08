Les coûts du centre de traitement contre le cancer du Cap-Breton augmentent

La hausse du prix des matériaux de construction a creusé un trou dans le budget du gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour le nouveau centre de cancérologie du Cap-Breton.

Plus tôt ce mois-ci, les membres du cabinet provincial ont signé un décret autorisant des dépenses supplémentaires de 41 millions $ pour le projet cette année. Cela s'ajoute aux 39,4 millions $ déjà prévus dans le budget provincial de cette année, ce qui fait passer les dépenses pour l'année à plus de 80 millions $.

Le secteur de la construction connaît une augmentation significative des coûts en raison de la hausse de l'inflation, des prix des matières premières et des coûts généraux de la main-d'œuvre, ainsi que des problèmes de chaîne d'approvisionnement , explique le porte-parole du ministère des Travaux publics, Toby Koffman.

Publicité

L'équipe de projet du centre de cancérologie du Cap-Breton a travaillé avec des entrepreneurs pour trouver des économies afin de compenser ces pressions et de gérer les coûts.

Le centre doit ouvrir ses portes en 2025. En plus de doubler l'empreinte du site existant et de moderniser les offres, ça va permettre à plus de gens de se faire traiter près de chez eux au lieu de devoir voyager à Halifax.

Ces travaux font partie d'un vaste plan de réaménagement de l'infrastructure des soins de santé au Cap-Breton qui comprend de nouveaux services à Glace Bay, New Waterford et North Sydney. L'Hôpital régional du Cap-Breton obtient également un service d'urgence et un plus grand service de soins intensifs avec huit nouvelles salles d'opération et 72 nouveaux lits d'hospitalisation.

Le budget prévu pour tous les travaux du Cap-Breton est d'environ 1 milliard $.

Ce projet améliorera l'accès aux soins, créera des services plus fiables et durables et modernisera les établissements de soins de santé au Cap-Breton , assure Toby Koffman. Ça améliorera l'environnement de travail et contribuera au recrutement et au maintien en poste des professionnels de la santé.

Annoncés pour la première fois par l'ancien gouvernement libéral en 2018, les travaux au Cap-Breton font partie d'une expansion et d'une revitalisation majeures de l'infrastructure des soins de santé qui se déroulent dans toute la province, avec des projets majeurs également prévus et à divers stades d'achèvement dans la municipalité régionale d'Halifax.

Le premier ministre Tim Houston a annoncé une nouvelle expansion de ces plans en décembre dernier.