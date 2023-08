La Russie annonce qu'elle a abattu deux drones ukrainiens dans la région de Moscou, où les incidents de ce type se multiplient ces dernières semaines.

Une tentative du régime de Kiev de mener des attaques terroristes au moyen de véhicules aériens sans pilote a été déjouée dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Deux drones ont été détectés et détruits par les systèmes de la défense aérienne au-dessus du territoire de la région de Moscou , a indiqué la même source.

Selon le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine, qui s'est exprimé sur Telegram, un engin a été abattu dans la zone de Krasnogorsk, située à 20 km au nord-ouest du Kremlin, et un second dans la zone de Tchastsy, à quelque 50 km au sud-ouest du centre de Moscou.

Les services compétents se trouvent sur les lieux, a ajouté l'élu. Les aéroports internationaux Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo de Moscou ont été fermés aux arrivées et aux départs, selon l'agence publique russe TASS, qui a ensuite annoncé la reprise des atterrissages dans les deux premiers lieux.

Les attaques se multiplient

Les attaques de drones à l'intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines, le plus souvent sans faire de dégâts ni de victimes, et ciblent notamment la capitale russe, située à plus de 500 km de la frontière avec l'Ukraine.

Lundi, la Russie avait affirmé avoir déjoué de nouvelles attaques de drones ukrainiens près de Moscou et dans la région de Kalouga, qui n'ont pas fait de victimes ni de dégâts.

Fin juillet et début août, d'autres appareils avaient été détruits au-dessus du quartier d'affaires de Moscou, dans l'ouest de la capitale, provoquant de légers dégâts sur la façade de deux tours. En mai, deux drones avaient eux été abattus au-dessus du Kremlin et d'autres engins avaient touché des immeubles d'habitation à Moscou.