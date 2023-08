Le réseau de l’Université du Québec a besoin d’un second souffle, selon Alexandre Cloutier

Le président de l'Université du Québec (UQ), Alexandre Cloutier, estime que les universités du réseau sont sous-financées par rapport aux autres universités québécoises. Il plaide pour un investissement majeur du gouvernement du Québec puisqu'il s'agit d'un enjeu crucial de société.

Seulement pour le réseau de l’ UQ , il y a un manque à gagner de 100 millions de dollars pour assurer à ses dix universités de maintenir leurs activités actuelles, selon l’ex-ministre.

Il y a toujours un écart qui est important entre le Québec et l'Ontario par rapport au taux de personnes qui fréquentent les universités. Et déjà, pour rencontrer cette mission-là, d'augmenter le taux de diplomation, on réclame du gouvernement du Québec un investissement majeur dans le réseau des universités du Québec, qui inclut bien évidemment l'Université du Québec à Chicoutimi , a fait valoir Alexandre Cloutier au micro de Place publique lundi.

[Le sous-financement] fait en sorte qu'on ne soutient pas correctement nos professeurs, nos étudiants. Ça nous prend plus d'outils pour aller plus loin. C’est fondamental pour nos enjeux de société.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Une demande qui fait écho au professeur à l’Université du Québec à Rimouski, Martin Maltais qui déplore une mauvaise planification de la fréquentation des universités québécoises par le gouvernement du Québec, qui prévoit une augmentation de fréquentation de 10,6 % d’ici 2023.

Dans une lettre publiée dans le journal Le Devoir, le professeur prévoit que cette augmentation sera plutôt de 30 %. Un chiffre plus élevé qui s’explique en raison d’une augmentation de la fréquentation au secondaire et de la croissance des inscriptions d’étudiants étrangers.

Le professeur Martin Maltais dit s’attendre à une crise, si le gouvernement ne réajuste pas ses prévisions. Il presse le gouvernement de mieux financer les universités québécoises.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur Martin Maltais. Photo : Le Soleil

Formule de financement des universités

Tous les cinq ans, Québec doit revoir sa politique de financement des universités et doit répartir 4 milliards de dollars parmi l’ensemble des ces institutions.

Le réseau de l’ UQ a notamment déposé un mémoire pour demander une plus grande part du gâteau, lors d’un processus de consultation qui a débuté en juin.

Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir les mêmes moyens que l'ensemble des autres universités du Québec et nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est trop dépendant du gouvernement. Fait qu'on travaille sur des moyens alternatifs d'aller chercher de l'argent, entre autres par les fondations. La provenance des sommes vient aussi énormément des étudiants étrangers. Il y a une immense disparité entre l'enveloppe qui est répartie pour les universités anglophones versus les universités francophones , a ajouté Alexandre Cloutier.

Pour une meilleure reconnaissance du réseau UQ

La président de l’Université du Québec, Alexandre Cloutier, souhaite que le réseau soit vu davantage comme une priorité par Québec, mais aussi par les Québécois.