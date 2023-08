Après 30 ans en prison, une Saskatchewanaise peine à s’adapter à sa nouvelle vie

Après 30 ans passés derrière les barreaux pour un crime qu’elle dit ne pas avoir commis, Odelia Quewezance apprend peu à peu à s'adapter à sa nouvelle vie en liberté. Âgée de 51 ans, la réinsertion sociale n'est pas chose aisée pour celle qui bénéficie, depuis mars dernier, d’une libération sous condition.

Même si les conditions de cette libération lui permettent d’aller où elle veut dans toute la province, Odelia Quewezance a choisi de passer la plupart de son temps dans sa chambre.

La mère de famille dit qu'elle se sent plus en sécurité chez elle, à la maison.

Je suis toujours dans ma chambre, je m'y sens en sécurité. C'est beaucoup de choses auxquelles il faut s'habituer , dit-elle tout en essuyant ses larmes à l'aide d’un mouchoir en papier.

Depuis sa libération, elle raconte qu'elle est confrontée à des complications liées à l'adaptation à la vie hors du système correctionnel.

Odelia Quewezance a passé la majeure partie de sa vie confinée dans des établissements, dormant dans des lits qui n'étaient pas les siens.

Elle explique que pendant ses jeunes années, elle a dû passer cinq ans au sein du pensionnat pour Autochtones de Marieval et au sein du pensionnat pour Autochtones de Lebret, situés en Saskatchewan. Puis elle a passé des années en prison.

J'ai l'impression que c'est un monde différent ici , affirme-elle.

Ouvrir en mode plein écran Odelia Quewezance essaie également d'établir une relation avec ses jumelles, nées alors qu' elle était en liberté conditionnelle. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Au fil du temps, Odelia Quewezance a obtenu une semi-liberté et des permissions de sortie les fins de semaine.

Les jours où elle était autorisée à quitter le centre correctionnel, elle parcourait des centaines de kilomètres pour rendre visite à ses enfants et à son mari, Jay Koch.

Maintenant, pour la première fois de sa vie, elle peut se réveiller tous les jours dans la même maison que ses enfants, sans avoir à se présenter aux services correctionnels, mais c'est une transition difficile.

Pour être honnête, la prison a détruit mon esprit et celui de ma sœur, parce que j'ai tellement l'habitude d'être surveillée.

Un long chemin vers la reconstruction

Odelia et sa sœur Nerissa Quewezance, toutes deux issues de la Première Nation de Keeseekoose, en Saskatchewan, ont été incarcérées depuis qu’elles avaient respectivement 21 et 18 ans.

Publicité

Elles ont toutes deux été reconnues coupables de meurtre au second degré dans la mort d'Anthony Dolff. Malgré le fait qu'elle a obtenu la libération conditionnelle, Odelia Quewezance affirme qu'elle ne se sent pas libre.

Ses filles sont encore en train d'apprendre à normaliser son retour.

Un jour ma fille s'est réveillée et je n'étais pas au lit. J'étais sortie, et tout de suite elle s'écriait où est maman, où est maman ? Elle a paniqué , raconte-t-elle, assise à côté de l'une des jumelles de 16 ans. Ses deux filles sont nées alors qu'elle était en liberté conditionnelle.

Odelia Quewezance essaie également d'établir une relation avec elles. Lorsqu'elle a été libérée pour la première fois, elle ne savait même pas ce qu'elles aimaient manger. Maintenant, elle tente de se familiariser avec leurs goûts culinaires.

Ouvrir en mode plein écran Odelia Quewezance souhaite également faire découvrir sa communauté à ses deux filles. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Dorénavant, elle souhaite également faire découvrir sa communauté à ses filles.

Publicité

Lors du Jour anniversaire du traité, Odelia Quewezance s'est réunie avec des membres de la communauté des Premières Nations, autour des repas et discutant au son de la musique et des acclamations des enfants qui jouaient à côté.

La veille, elle et sa sœur Nerissa Quewezance ont assisté à leur première ronde de danse sur le territoire de la Première Nation, ce qu'elles n'avaient pas fait depuis des décennies.

Je me suis sentie vraiment bien, je me suis sentie en paix, je me suis dit : oh, mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je suis vraiment ici , s’exclame-t-elle.

Selon la vice-présidente du Congrès des peuples autochtones, Kim Beaudin, le service correctionnel n'avait pas préparé les sœurs au monde extérieur.

Depuis leur libération, Odelia et sa sœur Nerissa Quewezance ont demandé une révision de leurs peines. Elles espèrent que les autorités fédérales déterminent qu'il y a eu une erreur judiciaire dans leur cas. La révision judiciaire pourrait prendre des années.

En attendant, elle vit dans l’angoisse. Nous nous battons toujours pour la justice, et je suis reconnaissante pour la libération sous conditionnelle, mais je crois honnêtement que Nerissa et moi devrions être libres , soupire-t-elle.

Avec les informations de Dayne Patterson