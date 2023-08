Le syndicat représentant les quelque 43 000 enseignants catholiques anglophones de la province tiendra un vote de grève à l'échelle de la province les 18 et 19 octobre.

L’objectif de l'Association des enseignants catholiques anglophones de l'Ontario (OECTA) est de négocier une convention collective équitable .

Nous sommes arrivés à un moment critique du processus de négociation , affirme Rene' Jansen in de Wal, le président du syndicat, dans un communiqué.

Les enseignants catholiques négocient avec les représentants du gouvernement de l'Ontario et des conseils scolaires catholiques depuis plus d'un an.

Le gouvernement conservateur de [Doug] Ford n'a pas fait preuve d'un réel intérêt pour entamer des discussions sérieuses sur les problèmes critiques auxquels est confrontée l'éducation financée par des fonds publics en Ontario , peut-on lire dans le communiqué.

Selon l’association, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, affirme publiquement que le gouvernement est disponible tous les jours pour négocier , alors qu’en réalité, l’association n’aurait eu droit qu’à 30 réunions en plus de 440 jours depuis que l’avis de négociation a été déposé.

Publicité

Selon l’ OECTA , leurs solutions proposées pour faire avancer le processus ont été rejetées d'emblée, souvent sans explication ni proposition alternative .

Pour continuer à progresser, il est devenu nécessaire d'organiser un vote de grève afin de démontrer la solidarité et la détermination de notre association , ajoute Rene' Jansen in de Wal.

Les négociations se poursuivront pendant le vote de grève.

La semaine dernière, le syndicat des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario avait annoncé qu'il tiendrait un vote de grève au mois de septembre et octobre. Le syndicat avait, lui aussi, cité la stagnation des négociations avec la province.