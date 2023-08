Québec veut plus de radars photo, mais doit aussi revoir le traitement des constats

Québec voudrait cinq fois plus de radars sur les routes d’ici 2028. Cependant, il faudra revoir le système de traitement des contraventions, car seules 62 % des infractions constatées par les radars sont finalement sanctionnées. La limite de capacité du système est en partie responsable de ce manque à gagner (ou à perdre).

Les radars photo automatiques ont commencé à surveiller certaines portions des routes québécoises en 2009.

Leur nombre a peu augmenté au cours de la dernière décennie, mais le ministère des Transports et de la Mobilité durable a lancé un appel d’intérêt pour sonder le marché, et il songe à faire passer leur nombre de 54 à environ 250 d’ici 2028.

On est en retard , dit Nicolas Saunier, professeur à Polytechnique et spécialiste des questions de sécurité routière. C'est évident que ça fonctionne. C'est évident qu'il y a plein d'autres pays qui en ont fait usage et puis que ça a eu un bilan positif dans leur bilan routier. On sait qu'on a un outil pour sauver des vies humaines. Qu'est-ce qu'on attend? se demande-t-il en regardant les ratios dans certains pays d’Europe.

On compte, en France, 1 radar fixe pour 10 000 véhicules sur les routes, et cette proportion monte jusqu’à 1 radar pour 2000 véhicules en Belgique. Au Canada, c’est 10 fois moins (1 pour 20 000), et 100 fois moins au Québec.

Le portrait pourrait donc changer au cours des prochaines années avec l’appel d’intérêt lancé par Québec.

Si le ministère des Transports donne suite et déploie 200 appareils de plus à travers son territoire, on arriverait à ce moment-là à un ratio de 1 radar photo fixe pour 33 000 véhicules, donc ça nous rapproche de certains ratios que l'on peut voir à l'étranger.

CAA-Québec voit d’un bon œil ce virage que s’apprête à prendre Québec dans sa lutte contre les excès de vitesse. Néanmoins, cet outil n’est pas une baguette magique.

Un radar ne va jamais remplacer l'effet du policier qui, physiquement, remet le constat d'infraction au conducteur avec les points de démérite [d'inaptitude] qui l’accompagnent , explique David Marcille, porte-parole de l’association des conducteurs automobiles. Il apporte un bémol supplémentaire, dans la perspective d’une multiplication des radars sur le territoire : Encore faut-il être capable de traiter toutes ces infractions supplémentaires.

C'est que les contraventions, contrairement aux radars, n’ont rien d’automatique (voir l'encadré).

Le parcours administratif des radars photo Le ministère des Transports s'entend avec une ville ou un territoire pour l'implantation de l'appareil;

le corps de police municipal ou la Sûreté du Québec (SQ) en assure la bonne utilisation;

un déclenchement pour excès de vitesse est traité par le Centre de traitement de la preuve, qui dépend de la SQ;

le dossier est ensuite acheminé au Bureau des infractions et amendes (BIA) du ministère de la Justice, qui donne finalement la contravention.

Une fois que la photo est prise par l’appareil, elle passe sous les yeux de plusieurs humains en chair et en os, et en nombre parfois limité, considérant le volume de dossiers à traiter.

C'est les plus rapides qui vont être priorisés , lâche sans détour un ancien agent de la SQ qui a travaillé de près avec les radars et qui ne souhaite pas être identifié. Il explique que le Bureau des infractions et amendes a une capacité de traitement qui conduit parfois à éliminer certaines infractions.

Si le BIA dit : nous, on n'en veut pas plus que 2500, le CTP, qui est le Centre de traitement de la preuve, va traiter en conséquence 2500 constats qu'il va envoyer au BIA. Même s’il y a eu 3000, 5000, 10 000 déclenchements cette journée-là, cette semaine-là, le BIA va accepter seulement 2500. Donc, il va y avoir un tri qui va être fait. [...] Ils vont traiter les plus rapides. Les vitesses les plus élevées.

Une telle pratique peut s’avérer contre-productive, selon Nicolas Saunier : Je passe, je sais que je me fais "flasher" et je n'ai jamais la contravention. C'est sûr qu'on renforce, qu'on se dit ça ne marche pas, ça ne sert à rien; je vais en profiter.

En 2022, 62 % des déclenchements se sont conclus par l’émission d’une contravention. Plusieurs facteurs expliquent le rejet de certains dossiers.

Il faut que la preuve soit acceptable et crédible aux yeux du système de justice, précise Nicolas Vigneault, du MTQ, et dans certains cas, on arrive par exemple à des plaques qui ne sont pas lisibles, en raison du fait qu'elles sont endommagées; elles peuvent être bloquées, obstruées par des objets.

Les limites du système de traitement sont aussi en cause, et le Ministère a prévu d’inclure une nouvelle solution de traitement de la preuve dans son appel d’intérêt. Contravention ou pas, l’objectif poursuivi reste le même, selon CAA-Québec.

Ultimement, ce qu'on souhaite, c'est que les gens ralentissent. Si le radar photo permet ça malgré des tickets qui ne seront pas acheminés, on atteint quand même notre objectif : améliorer le bilan routier.

Dans cette perspective, Nicolas Saunier pense que les radars seraient encore plus efficaces si leur position n’était pas annoncée aux conducteurs.

C'est certain que si c'est moins prédictible, on pourrait s'attendre à ce que les conducteurs généralisent un comportement et ne se disent pas juste : je vais apprendre les quelques endroits sur mon parcours quotidien, et puis je vais faire attention tout le temps.

Dans tous les cas, les contrevenants doivent s’attendre à passer de moins en moins sous le radar dans les prochaines années.