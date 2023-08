Simple comme Sylvain, de Monia Chokri, présenté en primeur québécoise au FCVQ

Le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) présente une vaste programmation qualifiée de « diversifiée et flamboyante » pour sa 12e édition qui aura lieu du 13 au 17 septembre, le premier sous la gouverne de Hugo Latulippe. En tout, 250 films seront présentés aux cinéphiles pendant les cinq jours du festival qui sera clôturé avec le dernier long métrage de la réalisatrice Monia Chokri.

Après son passage au Festival de Cannes en mai, Monia Chokri clôturera celui de Québec avec son dernier film mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau. Simple comme Sylvain avait été sélectionné dans la section Un certain regard du festival cannois et a aussi été projeté dans le cadre de trois autres festivals français pendant l'été. Sa présentation au FCVQ le 16 septembre précédera la sortie en salle au Québec.

La réalisatrice dit être très honorée et ravie de venir présenter en première québécoise dans la ville qui m’a vu naître et grandir mon dernier long métrage.

Ouvrir en mode plein écran Monia Chokri au Festival de Cannes en 2022 Photo : Getty Images / Pascal Le Segretain

En ouverture du festival, le long métrage SOLO de Sophie Dupuis, portant sur l'univers de la drag, sera projeté le 14 septembre.

Et Testament, le nouveau film du réalisateur Denys Arcand, sera projeté en marge du festival, le 29 septembre. La bande-annonce laisse voir un très grand nombre de vedettes québécoises au générique, avec la participation de Clémence Desrochers, qui se fait rare sur nos écrans.

La présentation de ces trois films sera l'occasion pour le festival de tenir des tapis rouges pour cette édition.

Hommage à Jean-Marc Vallée

Le Festival annonçait en juin la création du prix Jean-Marc-Vallée, en hommage au réalisateur, mort en 2021. Le FCVQ a aussi inclus la projection de C.R.A.Z.Y., à la Place d'Youville, en présence de certains des acteurs. Avec la mort récente de Michel Côté, comédien chouchou des Québécois, cette soirée promet de faire vivre de grandes émotions aux spectateurs.

Le fils de Jean-Marc Vallée, Alex, sera présent lors de la projection de Wild, au Diamant.

Thèmes sociaux à l'écran et en discussions

L'identité de genre, la sauvegarde du territoire, la consommation énergétique feront partie de la panoplie de thèmes de ce festival. Ce sera notamment l'occasion d'assister à une discussion entre Roy Dupuis, Christine Beaulieu et divers experts dans le cadre de la présentation du documentaire Après la Romaine.

Ouvrir en mode plein écran Pour la première fois depuis ses efforts pour faire protéger la Romaine en 2008, Roy Dupuis retourne sur la rivière maintenant transformée en complexe hydroélectrique pour y constater l’état des lieux. S'il est trop tard pour la Romaine, des pouvoirs municipaux et des groupes de citoyens, innus et blancs, se mobilisent pour sauvegarder la rivière voisine, la Magpie. Photo : Radio-Canada

Immense karaoké à la place D'Youville

Toutes sortes de présentation auront lieu à la place D'Youville. De la projection gratuite de films plus classiques jusqu'à d'expérience musicales avec des films hybrides , ce sera l'occasion de voir et d'entendre Charlotte Cardin, Ariane Moffatt, Marie Davidson, Godspeed You! Black Emperor, Klo Pelgag, Dear Criminals.

Le FCVQ proposera aux cinéphiles de chanter en chœur lors d'une projection karaoké du film Grease.