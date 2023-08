Cinq organismes emménagent au monastère des Sœurs Antoniennes

Les sœurs Antoniennes de Marie ont décidé d’accueillir cinq organismes communautaires dans leur grand monastère situé à Saguenay, dans l’arrondissement Chicoutimi.

C'est notamment le cas d'Anorexie Boulimie Saguenay, qui se trouve maintenant dans le couvent des Sœurs Antoniennes, sur la rue Jacques-Cartier.

L’organisme se réjouit de ses nouveaux locaux. Non seulement parce qu’ils sont spacieux et positionnés près du centre-ville, mais également parce qu’ils sont à un prix raisonnable, sans faire les frais du marché en surchauffe.

On essaie de développer différents projets, dont on ne peut pas trop discuter, mais ça va nous permettre avec le budget de plus d'élargir notre mission et nos services , indique Ariane Poitras, intervenante pour l’organisme spécialisé en troubles du comportement alimentaires.

Ariane Poitras, intervenante pour Anorexie Boulimie Saguenay.

Économies de loyer

Son nouveau voisin, Josey Lacognata, le directeur du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP), maximisera lui aussi ses économies de loyer. Il espère offrir de meilleures conditions de travail aux membres de son équipe. Nous aussi, nous sommes frappés par les défis de la pénurie de main-d’œuvre. Il faut offrir des conditions de travail qui sont intéressantes , note-t-il.

La congrégation des Sœurs Antoniennes souhaite léguer, au décès de sa dernière membre, tout son bâtiment de 168 000 pieds carrés à des organismes, en plus de son fonds de retraite. Son objectif est de créer un véritable pôle communautaire : la Maison OSBL.

Josey Lacognata, directeur au Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP).

Cette idée de rassembler plein d’intervenants sociaux dans un même endroit séduit particulièrement Josey Lacognata. Je vous dirais que nous ce que nous venons chercher au-delà du coût, c'était vraiment le réseautage communautaire, la force du groupe. De mieux se connaître entre nous, de mieux se référer de la clientèle et puis de faire des partenariats différents aussi.

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) partagera aussi les lieux avec Sclérose en Plaques Saguenay, Deuil 02 et Entraide Trans Saguenay-Lac-Saint-Jean. D’autres organismes devraient également faire leurs boîtes pour s’établir dans le monastère dans les mois à venir.

Avec les informations de Maxime-Hébert Lévesque