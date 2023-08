Washington approuve la vente de 96 hélicoptères d’attaque Apache à la Pologne

Les États-Unis ont approuvé lundi un contrat géant d'armement incluant la vente de 96 hélicoptères d'attaque Apache à la Pologne, alliée de Washington et soutien majeur de l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie.

Varsovie avait demandé l'an passé à Washington des hélicoptères Apache, un modèle construit par Boeing, pour remplacer ses appareils soviétiques vieillissants.

La vente, qui totalise 12 milliards de dollars américains, va améliorer la capacité de la Pologne à faire face aux menaces actuelles et futures en apportant une force crédible, capable de dissuader des adversaires et de participer à des opérations de l' OTAN , a écrit le département d'État américain en annonçant avoir approuvé la vente et notifié le Congrès.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la Pologne sert de plateforme logistique à l'armée américaine, qui a livré d'immenses quantités d'armement à l'armée ukrainienne via la frontière polonaise.

Cette vente de 96 hélicoptères Apache, de modèle AH-64E, rapproche les États-Unis et la Pologne, alors que les relations s'étaient dégradées, l'administration Biden s'opposant aux positions conservatrices du gouvernement de Varsovie sur les droits LGBT + et la liberté de la presse, notamment.

La Pologne consacre 4 % de son PIB à la défense

La Pologne est une force de stabilité politique et de progrès économique en Europe , a affirmé lundi le département d'État.

Publicité

L'américain Boeing, qui construit l'Apache, assure que plus de 2700 de ces appareils ont été livrés depuis 1984. Cet hélicoptère de combat équipe l'armée américaine, mais aussi, entre autres, les forces australiennes, britanniques, indiennes, saoudiennes ou encore israéliennes.

La Pologne a annoncé en janvier planifier de dépenser 4 % de son PIB dans la défense, un objectif bien au-delà des 2 % demandés par l' OTAN .

En juin, Varsovie a reçu ses premiers chars américains Abrams, préalablement utilisés par les Marines, dans le cadre d'un autre contrat d'armement d'un montant de 1,4 milliard de dollars américains.

L'armée polonaise, la première armée étrangère à bénéficier de ce tank lourd, attend, pour fin 2024, 250 autres Abrams, neufs.