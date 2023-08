Les élus trifluviens dans la mire de la Commission municipale

Pour la troisième fois en moins d’un an, la Commission municipale du Québec s’intéresse au climat tendu qui règne à l’hôtel de ville de Trois-Rivières. Radio-Canada a appris que plusieurs élus ont été rencontrés la semaine dernière par les enquêteurs.

Ces derniers mois, quelques conseillers municipaux ont fait l’objet de plaintes à la Commission municipale pour différents manquements au code de déontologie et d’éthique de la ville. L’incivilité, un manque de respect envers un élu ou un fonctionnaire, le langage inapproprié et une allégation de conflits d’intérêts peuvent notamment mener à une dénonciation.

La Commission peut également enquêter de son propre chef si elle a connaissance d’une situation. Rappelons qu’un observateur du ministère des Affaires municipales assistait à la séance du conseil municipal du 4 juillet marquant le retour du maire Jean Lamarche, une soirée houleuse où le ton a monté régulièrement.

Les enquêtes de la Commission sont menées de manière confidentielle. Nous ne confirmons ni n’infirmons que la Commission municipale est en enquête auprès d’une municipalité , explique par courriel la directrice de la direction de la gouvernance et de l’amélioration continue à la CMQ, Barbara Hernandez.

Une intervention de la ministre?

Selon les conclusions de l’enquête, des conseillers municipaux pourraient éventuellement être convoqués pour une audience devant le tribunal administratif. Advenant un plaidoyer de culpabilité ou une décision défavorable, un élu peut être passible de mesures disciplinaires allant jusqu’à la suspension.

Publicité

Coïncidences ou non, ces rencontres pour fins d’enquête sont survenues quelques jours seulement après que le conseiller municipal Luc Tremblay ait réclamé l’intervention de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. L’attachée de presse de celle-ci avait alors confirmé à Radio-Canada que la ministre avait l’intention de référer Luc Tremblay à la Commission municipale du Québec.

Il est fort possible que ça ne soit pas un hasard. La ministre a le droit de demander à la Commission municipale d’enquêter sur un sujet. Peut-être qu’elle s’est dit j’ai assez entendu parler de Trois-Rivières, on veut qu’il se passe quelque chose et que la situation change , analyse l’ex-conseiller municipal et analyste politique Jean-François Aubin.

Sous le couvert de l’anonymat, certains élus rejoints par Radio-Canada ont affirmé qu’ils espèrent qu’une autre enquête permettra d’assainir une fois pour toutes l’ambiance autour de la table du conseil.

Ils semblent décidés à aller vraiment plus loin. Ce n’est pas la première fois que la Commission vient à Trois-Rivières. Il y a eu de nombreuses plaintes portées par de nombreux conseillers et conseillères et chaque fois, la commission n’a pas donné suite en termes de sanction et autres suivis. Peut-être que cette fois, il va vraiment se passer quelque chose. Elle peut suggérer d’intervenir en médiation ou en parrainage auprès de la municipalité. Habituellement, ça se fait sous la demande d’une municipalité, mais la ministre peut aussi l’imposer , renchérit l’analyste politique Jean-François Aubin.

Des sanctions récentes

Le 16 août, la conseillère municipale Geneviève Dubuc de la ville de Saint-Sauveur a été condamnée à verser une pénalité financière de 2000 $ à la Ville pour avoir commis un manquement au Code d’éthique et de déontologie de la Ville. Elle avait informé une tierce personne qu’une mesure disciplinaire allait être imposée à un salarié de la Ville.

Onze jours plus tard, le conseiller Gaston Fortier de la municipalité de Sainte-Claire a été condamné à 60 jours de suspension sans traitement et devra obligatoirement présenter ses excuses à trois conseillères municipales envers qui il a tenu des propos sexistes et irrespectueux.

On peut lire sur le site de la Commission municipale qu’une suspension ne peut excéder 90 jours. Un élu ne devrait pas se présenter à l’hôtel de ville ou exercer son rôle de représentation auprès des citoyens pendant toute la période de sa suspension.