« Je pense que Trump ne sera plus jamais président »

Atlanta, nid de démocrates, est devenue la bête noire de Donald Trump, et la ville le lui rend bien. Si bien que pour prendre le pouls de ceux qui l’ont élu par le passé, il faut s’éloigner un peu du centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran C'est à la prison du comté de Fulton à Atlanta que Donald Trump et ses 18 coaccusés devront se présenter. Photo : afp via getty images / CHRISTIAN MONTERROSA

Non loin de là, Alpharetta, petite ville cossue, située aussi dans le comté de Fulton, là où les accusations ont été déposées. Dans cette municipalité plutôt jeune d’environ 57 000 habitants, les électeurs républicains sont plus nombreux.

Dans le petit commerce Sis and Moon’s, tenu par trois soeurs qui ne cachent pas leur soutien à Donald Trump, mais qui préfèrent ne pas en parler, il y a Trish, une artiste, fervente républicaine de la première heure qui ne cache pas sa partisanerie envers le président accusé ainsi que son mépris pour la procureure d’Atlanta, Fani Willis. Cette procureure sait-elle contre qui elle lance ses fausses accusations? lâche celle qui demeure persuadée qu’il y a eu une fraude électorale en 2020.

Je n'en doute absolument pas. Et vous savez quoi? Ce n'est pas ce que je pense, moi, ce sont les preuves qui sont apparues. Même si tous les recours judiciaires ont montré le contraire, à plus de 60 reprises, et parfois même devant des cours présidées par des juges républicains.

Ouvrir en mode plein écran L'enregistrement audio d'une conversation téléphonique entre Donald Trump et Brad Raffensperger, secrétaire d'État, est au coeur des accusations contre l'ancien président américain. Photo : Getty Images / Elijah Nouvelage

Elle votera pour Donald Trump, peu importe les quatre inculpations, dont celle de la Georgie pour avoir tenté d'inverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020 en demandant au secrétaire d’État de l'époque, le républicain Brad Raffensperger, de lui trouver 11 780 votes pour battre Joe Biden qui avait remporté l’État. Sachant qu’une telle demande était illégale, M. Raffensperger avait refusé de le faire. Et le tout a été enregistré, ce qui constitue une preuve importante pour la poursuite.

Et si Trump était reconnu coupable?

Dans le commerce voisin, Lynn Verrett-Walker se définit comme une électrice indépendante, mais elle a voté pour l’ex-président républicain en 2016 et en 2020. Convaincue d’une cabale politique contre l’ex-président, elle estime que les quatre inculpations ne feront pas de différence pour elle, enfin presque. Je me sens mal pour le pays, car je pense qu'il est le seul à pouvoir nous remettre sur les rails , clame la commerçante.

Vous voterez donc quand même pour lui? "Je ne sais pas si je voterai pour lui s'il est en prison, mais s'il n'est pas incarcéré, je le ferai."

Plus on s’éloigne de la capitale de la Georgie, plus on entre dans les comtés républicains purs et durs comme celui de Floyd, le fief de Marjorie Taylor Greene, la représentante de la frange d'extrême droite du Parti républicain. Pour beaucoup d’électeurs résidents de Rome, Donald Trump demeure l’idole. Comme pour Sherry, outrée de la poursuite dans son État. Je pense que c’est ridicule, c’est vraiment une chasse aux sorcières , dit-elle, mettant ainsi en évidence l’argument de défense favori de Trump.

Ouvrir en mode plein écran Nick Hurlburl, un partisan de Donald Trump de la première heure, estime que les démocrates veulent empêcher l'ex-président de se présenter en 2024. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Il faut dire que la thèse de la chasse aux sorcières est tenace chez les partisans. Nick Hurlburl, un camionneur qui habite Lindale, vient d’installer sur sa maison son tout nouveau drapeau pro-Trump où on peut lire : “2024, the return, make liberals cry again".

Nul ne sera étonné de l’entendre défendre l’ex-président. Je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'il ne puisse pas se présenter aux prochaines élections. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'acheter, parce qu'il a tellement d'argent qu'ils ne peuvent pas le corrompre , prétend Nick.

Une défaite prévisible en 2024?

Dans la petite ville voisine de Silver Creek, Chris Beall n’est pas peu fier de montrer les photos et vidéos qu’il a prises lors du passage de Donald Trump au congrès du Parti républicain qui s'est tenu à Columbus le 10 juin dernier.

Lui qui a déjà participé à l'organisation d’événements pour l’ex-président trouve que ce n’est plus comme avant. Il était amusant et plein d'énergie, mais maintenant, il semble juste en colère, constate-t-il avec dépit. Je ne pense pas que ce soit digne d'un président. Il devrait plutôt nous dire pourquoi nous devrions voter à nouveau pour lui.

Il croit que les multiples inculpations telles que celles déposées en Georgie font partie de la fameuse chasse aux sorcières, mais que cela risque de rendre la candidature de Trump plus problématique en 2024. Je pense qu'il est très possible qu'il ait dit ou fait des choses illégales et que cela suffise à obtenir une condamnation.

Ouvrir en mode plein écran Chris Beall, un républicain pro-Trump, ne croit pas que Donald Trump pourra gagner en 2024 contre Joe Biden. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Chris Beall préférerait donc que Ron DeSantis soit le candidat pour 2024. Il pourrait selon lui plus facilement convaincre les électeurs indépendants de voter républicain. Il sait en effet que Trump effraie les électeurs indépendants, dont le vote est crucial pour remporter une élection présidentielle.

Mais pour cela, il faudrait que Donald Trump se retire de la course pour le bien du parti, une utopie, à son avis.

Je ne pense pas qu'il s'en soucie, car dans son esprit, il va vaincre les mises en accusation, il va gagner l'investiture et retourner à la Maison-Blanche. Dans son esprit, c'est ce qu'il croit. Et vous? lui demande-t-on. Je ne crois pas, je pense qu'il ne sera plus jamais président. Un aveu qui ne l’enchante guère.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, je ne pense pas qu’il puisse battre Biden, que je considère comme le pire président de l'histoire.

Ce que pense Chris Beall ne représente évidemment pas l'opinion de la majorité des partisans de Donald Trump. Cependant, l’envergure de sa base militante n’étant pas en croissance, les signaux d’alarme devraient s’allumer sur le tableau de bord du Parti républicain. En effet, si une partie de cette base, si petite soit-elle pour l’instant, ne croit plus que l’ex-président pourra gagner en 2024, les républicains risquent de frapper un mur à la présidentielle.

Le mythe persistant de l'élection volée

Donald Trump peut s’enorgueillir d’avoir de fidèles partisans qui le suivent sans trop de questions sur la viabilité politique de sa candidature en 2024. D’ailleurs, de retour dans le fameux comté de Fulton, la thèse de l’élection truquée convainc chaque jour davantage ceux qui ont rejoint les rangs de l’ex-président défait.

Sonia Francis-Rolle est une Afro-Américaine qui fait partie de ceux qui ont décidé de voter pour Trump parce qu’il apportait un vent de changement en politique et qu’ils en avaient assez d’être tenus pour acquis par les démocrates.

L’élection a été volée, pense-t-elle. Les enquêteurs n’ont pas pu faire leur travail à cause d’obstacles. Ils n'ont pas été en mesure d'accéder aux dossiers pour présenter les documents nécessaires à l'examen de la preuve.

Elle n’a pas confiance non plus dans la justice. Ils pourraient le déclarer coupable, mais je ne suis pas convaincue qu'il aura été déclaré coupable sur la base d'accusations appropriées. Il n’aura pas de procès équitable. Cela ne changera donc pas ma perception de ce que je pense de cette affaire.

Elle va plus loin : si Trump perdait en 2024, elle n’accepterait pas le résultat.

Si nous perdons en 2024, cela signifie que le système est toujours truqué. Le système ne peut pas se corriger lui-même, alors nous aurons le même type de résultat.

N’en déplaise à tous ces fidèles de Donald Trump, les inculpations ne le rendent pas plus populaire aux yeux des autres électeurs dont il a pourtant besoin pour tenter de reprendre la Maison-Blanche. Les fissures dans ses propres appuis en Georgie et la lassitude des électeurs, d’ici et d’ailleurs, ne l’aideront sûrement pas.