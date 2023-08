Oui au tramway, mais pas à n’importe quel prix, prévient Marchand

Bruno Marchand semble plus conscient que jamais de l’exercice d’équilibriste auquel la Ville de Québec et ses partenaires devront se prêter pour construire un réseau de tramway à un prix qui ne dépasse pas l’entendement, dans un contexte inflationniste. Il demeure malgré tout convaincu que le projet ira de l’avant.

Fraîchement rentré de vacances, le maire de Québec a rencontré les médias lundi après-midi pour faire le point sur différents dossiers, dont celui du tramway.

À quelques semaines du dépôt des propositions financières par les consortiums en lice pour construire le réseau de transport en commun, Bruno Marchand a laissé entendre à plusieurs reprises que leur estimation des coûts pourrait excéder les limites du budget que se sont fixé Québec, Ottawa et sa Municipalité.

Pas un bar ouvert

Moi, mon souci, c'est de dire : ce projet-là doit se faire. On sait à quel point il est important pour Québec, notamment dans un contexte de changements climatiques, mais on sait aussi à quel point la gestion des finances et la rigueur financière sont importantes pour nous. Alors, on va trouver l'équilibre là-dedans, mais si les consortiums pensent qu'ils peuvent avoir bar ouvert, ils se trompent , a prévenu le maire.

Le maire de Québec arborait une barbe lundi, lorsqu'il a rencontré les médias pour la première fois depuis son retour de vacances. Photo : Radio-Canada

Il a souligné que l’inflation avait un effet haussier important sur les coûts de tous les projets de transport en commun en Amérique du Nord.

Contexte défavorable

C'est sûr qu'on n’arrive pas dans un bon timing , a concédé le maire. Cela étant dit, on a besoin du projet. Alors, comment fait-on pour le réaliser au meilleur prix, au juste prix? C'est à ça qu'on travaille.

Ce projet-là va se faire, mais il ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Ça ne peut pas être : oui, c'est bar ouvert, il n'y a pas d'enjeu. Allez-y, nous autres, on paie! Non, on ne sera pas des clowns de service.

Même si concilier l’objectif de construire un réseau de tramway pour lutter contre les changements climatiques avec celui de gérer sainement les finances publiques s’annonce ardu, le maire n’a laissé planer aucun doute quant à la réalisation du projet.

La mise en service du tramway est prévue à l'été 2029. (Photo d'archives) Photo : Crédit : Ville de Québec

On va attendre les réponses [des consortiums] pour voir quelle est leur analyse [des coûts] et si nous et nos partenaires, les gouvernements du Québec et du Canada, on trouve que c’est le juste prix. Mais le projet va se faire , a martelé Bruno Marchand.

Le maire a indiqué qu’il allait faire le point sur le dossier du tramway en début de semaine prochaine. Il en profitera notamment pour revenir sur le dépôt, attendu ce jeudi, des propositions techniques des consortiums.