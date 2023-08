La mairesse Julie Dufour vise la construction d’un nouvel amphithéâtre d’ici sept ans

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, n’est pas d’accord avec le scénario d’une rénovation du Centre Georges-Vézina au coût de 20 à 30 millions, comme le préconisent certains élus de Chicoutimi. Elle opte plutôt pour la construction d'un nouvel amphithéâtre dans un horizon de cinq à sept ans.

Julie Dufour a vivement réagi aux rumeurs selon lesquelles les élus de Chicoutimi étaient favorables à des rénovations au coût 20 à 30 millions de dollars pour le Centre Georges-Vézina.

Vendredi dernier, Le Quotidien a révélé que certains élus de l’arrondissement de Chicoutimi, dont le président de la Commission des finances, Michel Potvin, souhaitaient un tel scénario.

Un projet d’Andrée Laforest, selon Julie Dufour

Elle affirme que ce projet est celui de la ministre responsable de la région et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, et non celui de la Ville de Saguenay.

Pour la première fois depuis son élection en novembre 2021, Julie Dufour a avancé la possibilité de construire un nouvel amphithéâtre dans un deuxième mandat.

Trente millions dans un bâtiment de 75 ans pour améliorer quoi au final, les loges pour les plus riches, mais zéro l'expérience hockey, ce n'est pas ce que la Ville a préconisé jusqu'à maintenant.

On ne peut plus toucher le bloc de béton du Centre Georges-Vézina. De faire une petite glace au Centre Georges-Vézina et d'approcher les bancs pour avoir une expérience, c'était possible avant 2023. Ce n'est plus possible dans le contexte actuel. [...] Mon pari, c'est que dans sept ans nous serons assez riches en nouveau développement économique pour être capables de se payer un amphithéâtre , a avancé Julie Dufour.

Publicité

En campagne électorale, la mairesse avait promis de rénover le vieil aréna au coût de 1,5 million de dollars. Ce projet prévoyait une réduction de la surface de la glace olympique et de rapprocher les gradins.

Or, cela n'est maintenant plus possible selon de nouvelles normes de la Régie du bâtiment du Québec.

Elle veut plutôt opter pour des travaux mineurs pour améliorer la sécurité des usagers, notamment avec l'installation de bandes flexibles. C'est une exigence de la LHJMQ , a ajouté la mairesse Julie Dufour.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Saguenay, Julie Dufour. Photo : Radio-Canada

Andrée Laforest en faveur d’une réfection majeure

De son côté, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, affirme qu'elle est favorable à une rénovation majeure du Centre Georges-Vézina, qui comprendrait l'aménagement d'un complexe aquatique.

La structure du Centre Georges-Vézina actuel serait démantelée, tandis que la base de sol en ciment serait conservée. L'important, c'est de ne plus voir aucun mur, tout est vitré , a-t-elle fait valoir en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Elle indique que des sommes seront bientôt disponibles grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) du gouvernement du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Andrée Laforest, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

La politique c'est quatre ans, c'est très, très rapide. [...] On ne peut pas attendre huit ans, 12 ans, on ne sait pas ce qui va arriver. Puis mon optique, c'est de dire qu’il y a un programme qui est disponible, il y a des sommes qui sont disponibles. Pourquoi n'essayons-nous pas d'aller déposer le plus de projets pour essayer d'en avoir le plus pour Ville Saguenay? Donc moi c'est ma vision , a ajouté la ministre Andrée Laforest.

D'après un reportage de Roby St-Gelais