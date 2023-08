Environ 20 personnes, dont des sans-abri et des travailleurs de proximité, ont manifesté lundi avant-midi près de l’hôtel de ville du Grand Sudbury pour demander un meilleur accès à des toilettes publiques ainsi que davantage de lits pour les hommes sans-abri.

Dans la journée, il y a des endroits où tu peux aller aux toilettes, mais après 16 h, tu dois te trouver un endroit à l’abri des regards , confie Randall Sutherland, qui est devenu sans-abri récemment.

Ça nous fait sentir que nous sommes considérés comme des sous-humains.

M. Sutherland rappelle que les sans-abri sont souvent des personnes éduquées qui se retrouvent à la rue malgré eux, notamment en raison du manque de logements abordables.

Le rassemblement était entre autres une initiative de Brittany Laurie, une ancienne travailleuse de proximité qui travaillait jusqu'à dimanche au centre de ressources d'enrichissement pour adultes de Sudbury.

Brittany Laurie veut mettre en lumière les « craques » dans le système qui compliquent la vie des personnes sans-abri. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Elle affirme qu’un accès 24 heures sur 24 à des toilettes est une question de droits de la personne. Ce sont des personnes, et elles devraient être traitées comme telles.

Ali Farooq, directeur de programme pour l’organisme Go-Give Oroject, affirme que la nuit, des sans-abri n’ont pas d’autres choix que d’aller dans les ruelles derrière des conteneurs à déchets. Ce sont des conditions non hygiéniques et ça a un impact sur toute la population.

Des besoins qui ne datent pas d’hier

Le Go-Give Project soulève ce problème du manque de toilettes publiques depuis un certain temps.

M. Farooq affirme que le problème est devenu particulièrement visible pendant la pandémie, alors que plusieurs restaurants et lieux publics étaient fermés au public.

Certains de ces endroits, comme les restaurants, limitent encore l’accès aux salles de bains, ajoute Brittany Laurie.

M. Farooq croit qu’il existe des endroits au centre-ville qui conviendrait à la construction de toilettes publiques.

Randall Sutherland pour ça part cite en exemple les villes d’Europe où il y a des toilettes publiques au coin des rues.

Randall Sutherland croit que la Ville pourrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

La Ville du Grand Sudbury indique toutefois que ce n'est pas dans ses plans d'ajouter des toilettes publiques.

Une porte-parole a partagé un document avec les endroits où de l'eau et des toilettes sont accessibles au centre-ville.

On peut voir qu'il n'y a pas de toilettes disponibles après 20 h, ou même plus tôt certaines journées, dont la fin de semaine.

La seule ressource accessible 24 heures sur 24 est un abreuvoir à l'extérieur de l'aréna communautaire qui permet de remplir les bouteilles d'eau.

Les toilettes dans les refuges sont réservées aux personnes qui y passent la nuit, et les places sont limitées.

Brittany Laurie, qui se désole de la réponse de la Ville, affirme que l’installation de toilettes chimiques portatives serait une bonne solution temporaire.

Elle remarque toutefois des réticences, en raison de la consommation de drogues.

Je sais que beaucoup d'inquiétudes sont liées aux surdoses et à ce genre de choses qui se produisent dans les toilettes portables. Mais les gens font des surdoses partout. Nous sommes au milieu et au plus fort d'une crise des opioïdes qui n'en finit pas de durer.

Le groupe de manifestants a aussi voulu attirer l’attention de la Ville sur le manque de lits réservés aux hommes dans les refuges.

Ils ont beaucoup moins de places réservées que les femmes et les jeunes, selon Brittany Laurie, même s’ils représentent la grande majorité des sans-abri.

En effet, un seul des quatre refuges financés par la Ville accueille les hommes de 25 ans et plus, soit l'abri d'urgence hors rue sur la rue Larch qui accueille les gens peu importe leur genre et qui compte 35 places.

Avec les informations de Bienvenu Senga