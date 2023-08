Après une longue année d'incertitude due à leur départ forcé du quartier de la Distillerie, les compagnies artistiques Tapestry Opera et Nightwood Theatre ont récemment confirmé leur déménagement dès 2024 dans leur nouvel espace collaboratif, au 877, rue Yonge.

Aux débuts du projet de réaménagement du quartier de la Distillerie, en 2003, il était nécessaire de convaincre des commerces et des investisseurs de venir s'y installer. À l'époque, des artistes y ont été attirés grâce à des loyers en dessous des prix du marché.

20 ans plus tard, toutefois, Tapestry Opera et Nightwood Theatre, deux des entreprises ayant contribué à l'émergence de ce quartier depuis devenu un haut lieu touristique, ont été remerciées en 2022 au terme du bail qu'ils avaient signé avec l'organisme culturel Artscape.

Les deux compagnies ont été créées à la fin des années 1970. Tapestry Opera se consacre à la création d'opéras contemporains, tandis que le Nightwood Theatre se spécialise dans le théâtre féministe.

Les artistes et les compagnies occupaient jusqu'en 2022 des locaux dans le quartier de la Distillerie.

L'arrivée du Collège Boréal

Les locaux qu'occupaient les deux compagnies et d'autres artisans seront repris par un organisme francophone bien connu de la communauté, le Collège Boréal. L'établissement postsecondaire devait lui-même trouver de nouveaux locaux, car son bail au 1, rue Yonge, prend fin cette année.

Mais le départ des artistes n'est pas dû à la seule arrivée du Collège qui a lui aussi connu ses aventures. L'établissement devait déménager dans le Ribbon, un nouveau bâtiment du quartier de façon permanente, mais la construction de celui-ci n'est pas encore terminée.

C'est ainsi que l'institution éducative se retrouve, dans ce jeu de chaises musicales, à remplacer les locaux des artistes dans le secteur.

Le Collège Boréal occupera les anciens locaux d'Artscape dans le quartier de la Distillerie à Toronto.

Un soutien massif

Aujourd'hui, alors que les deux compagnies ont de belles opportunités qui s'annoncent dans les locaux du 877, rue Yonge, la directrice artistique de Nightwood Theatre, Andrea Donaldson, s'estime chanceuse.

Quand les gens ont commencé à entendre parler de notre situation en 2021, nous avons eu beaucoup de particuliers, d'organisations et de politiciens qui nous ont contactés pour nous proposer leur aide

L'espace doit comporter deux salles de spectacle, des locaux de répétitions et des lieux de convivialité.

Parmi eux, le promoteur immobilier St Clare's. La compagnie a fait savoir qu'ils avaient plusieurs bâtiments dans la ville dont l'étage donnant sur la rue n'était pas utilisé. Après avoir visité une adresse à proximité de l'hôtel Gladstone et une autre à l'intersection des routes Davenport et Avenue, c'est finalement sur celui de la rue Yonge que le choix final des deux compagnies s'est arrêté, principalement pour des considérations acoustiques.

À terme, le 877 rue Yonge devrait accueillir une salle modulable de 100 places et augmenter sa capacité en fonction des projets pour pouvoir accueillir jusqu'à 250 personnes.

Il y aura également un studio pour des créations de petites formes, des salles de répétitions et des espaces de convivialité afin de créer une sorte de pollinisation croisée entre artistes , espère Andrea Donaldson.

Des convergences de valeurs

Les compagnies Nightwood et Tapestry se sont associées dans le projet, car elles se connaissent depuis bien longtemps. Leurs valeurs et leur travail se croisent depuis au moins une vingtaine d'années et la proximité géographique a à la Distillerie a permis de tisser des liens.

Andrea Donaldson confesse : ce serait bien difficile d'être tout seul dans la même situation . Michael Mori, le directeur artistique deTapestry ajoute que les deux entreprises ont pu mutualiser [leurs] ressources .

La compagnie Nightwood et les membres de son conseil d'administration lors d'une soirée de lancement au 877 rue Yonge.

Sur un objectif de 3 millions à récolter pour l'installation dans le nouvel emplacement, il reste toujours 400 000 dollars à trouver. Ces fonds ne sont pas prioritaires pour l'avancement des travaux dont le financement est déjà assuré par la Ville de Toronto à hauteur de 1,25 million de dollars.

Le directeur artistique de Tapestry Opera précise que cet argent sera principalement utilisé pour l'équipement et l'ameublement de l'espace

Ainsi, les recherches de financements vont se poursuivre alors que la nouvelle saison des deux organismes va débuter dans les prochaines semaines. Nightwood présentera The Queen in Me, de Teiya Kasahara, au Centre national des Arts. Pour Tapestry Opera, ce sera au mois de novembre avec une nouvelle production de Rocking Horse Winner au théâtre Crow's.