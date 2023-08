Deux semaines après incendie dans un édifice d'Etobicoke entreposant des produits chimiques, des résidents du quartier s'inquiète pour la survie de la faune dans les ruisseaux contaminés des environs.

C’est horrible. J’ai vu tous les canards couverts d’huile. Je suis très fâchée , s'insurge Stacey Safran, une résidente qui fréquente souvent le parc West Deane, qui suit le ruisseau Mimico, l'un de ceux touchés par le ruissellement contaminé.

Stacey Safran dénonce le manque de nettoyage dans le ruisseau.

Rien n'a changé. Il n'y a personne ici.

La résidente Andrea Thompson se dit elle aussi insatisfaite du nettoyage de la Ville.

Des résidents du quartier pensent qu'une partie du ruisseau Mimico a été délaissé par la Ville de Toronto.

Dans certains endroits où il y avait des zones censées être nettoyées, j'ai trouvé des outils, des pelles, des râteaux, toutes sortes de choses qui avaient simplement été laissés sur le bord du ravin et même dans l'eau , explique Andrea Thompson, qui habite le quartier depuis une dizaine d’années.

De son côté, la Ville affirme que le nettoyage relève de la société de gestion des déchets, GFL Environmental.

Je n'arrive pas à comprendre comment, en 2023, nous n’avons aucun plan concret pour protéger notre faune. Nous devrions avoir des entreprises financées par des fonds publics et des ailes de notre gouvernement, et non pas seulement GFL , souligne Andrea Thompson.

Les résidents prennent les choses en main

Andrea Thompson a fait partie de plusieurs missions de sauvetage depuis l'incendie : une pour sauver un canard et une autre pour venir à la rescousse d'un chaton de trois mois.

De nombreux membres de ma communauté ont trouvé des castors, un opossum, de nombreux oiseaux aquatiques, des hérons et des faucons , dit-elle.

Sans l’aide des citoyens préoccupés par la contamination, elle estime que plusieurs animaux seraient laissés à l'abandon. Certains cours d'eau, comme le lac Ontario, semblent toutefois se faire mieux nettoyer que d'autres, remarque Andrea Thompson.

Le ministère provincial de l'Environnement a indiqué dans un communiqué que le nettoyage se fait de façon efficace et que la baie Humber, à l'embouchure du lac Ontario, sera nettoyée dans les prochains jours.

La survie de la faune menacée

Quoi qu'il en soit, Nathalie Karvonen, la directrice générale de l'organisme Toronto Wildlife Centre, qui a pris soin d'animaux incommodés par le déversement, s'inquiète pour la survie de l’écosystème.

Nous avons vu des milliers de poissons morts. En soi, cela aura des répercussions sur la chaîne alimentaire.

Les canards du ruisseau mimico choisissent de rester en dehors de l'eau.

C’est la première fois depuis 2015 que l’organisme a à nettoyer et examiner un si grand nombre d'animaux.

Nathalie Karvonen espère que la Ville assurera le nettoyage de toutes les zones touchées par le déversement. Elle encourage aussi les gens à contacter son organisme s’ils trouvent des animaux à risque près des ruisseaux.

Avec des informations de Mirna Djukic et de Jérémie Bergeron