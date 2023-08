Les bénévoles qui viennent en aide aux personnes déplacées en raison des feux de forêt dans la région de Kelowna, en Colombie-Britannique, sont confrontés à un problème unique : ils sont inondés de dons de denrées périssables.

Samedi après-midi, les bénévoles ont dû se mêler aux personnes évacuées à l’aréna Prospera Place de Kelowna, qui les accueille, afin de remplir les assiettes de nourriture.

Ce que nous demandons, c'est que les personnes qui désirent faire des dons se tournent vers leurs banques alimentaires locales ou leurs organisations à but non lucratif , a toutefois expliqué Jason Bedell, superviseur des services de soutien d'urgence pour le Service d'incendies de Kelowna.

Ce qui nous manque, pour l'instant, ce sont des bénévoles formés , a-t-il ajouté.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, encourage la population à écrire une carte de remerciements aux pompiers. Photo : Radio-Canada / Brady Strachan

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, partage sa position.

L'aide aux pompiers sous la forme de nourriture et de repas est vraiment appréciée, reconnaît-il, mais cette aide est devenue difficile à coordonner et même non sécuritaire, selon lui.

Il demande donc au public de ne pas apporter de repas à la caserne de pompiers, car il ne pourra pas les distribuer à son personnel. Il encourage plutôt la population à écrire une carte de remerciements ou à montrer son appui dans une publication sur les réseaux sociaux.

Les organisations caritatives et les groupes de soutien déconseillent à leur tour les dons non sollicités de nourriture ou de biens, qui risquent d’être gaspillés, et dont la coordination nécessite des ressources supplémentaires.

Ils affirment que la meilleure façon d'aider est de faire des dons en argent ou de proposer ses services comme bénévole, afin que les ressources puissent être dirigées vers les endroits où elles sont nécessaires.

Passer par les organismes de bienfaisance reconnus

De son côté, le Service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique, BC Wildfire, suggère aux personnes souhaitant apporter leur aide de travailler avec des organisations comme la Croix-Rouge canadienne.

L’organisme a d’ailleurs lancé un appel à offrir une aide d’urgence immédiate et continue aux personnes touchées par les feux en Colombie-Britannique, à favoriser leur rétablissement et à renforcer leur résilience . Les Canadiens qui souhaitent faire un don peuvent le faire en ligne ou en appelant le 1 (800) 418-1111.

L’organisme Centraide pour le centre sud de la Colombie-Britannique a récemment lancé un appel pour obtenir des couvertures afin de venir en aide aux personnes déplacées à Kelowna et West Kelowna.

CanaDon a également dressé une liste des organismes de bienfaisance reconnus qui collectent des fonds pour aider les personnes touchées, notamment la banque alimentaire du Centre de l’Okanagan et l'Armée du Salut.

La SPCA de la Colombie-Britannique, qui aide à l'évacuation et aux soins d'urgence des animaux de compagnie, accepte les dons et les services de bénévoles. Les personnes disposant d'espace pour accueillir du bétail sont invitées à remplir des formulaires de demande d'accueil afin d'être mises en relation avec les responsables régionaux qui aident les sinistrés.

Avec les informations de La Presse canadienne