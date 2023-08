Une famille d’accueil recherchée pour l'un des joueurs pee-wee ukrainiens à Québec

Six jeunes Ukrainiens qui ont pris part au Tournoi pee-wee l'hiver dernier et qui déménagent à Québec arriveront le 2 septembre. Ils seront hébergés dans des familles d’accueil pendant l’année scolaire. Il en manque toujours une famille pour l'un des jeunes.

S'il y a des gens intéressés, j'aimerais les rencontrer cette semaine pour voir les possibilités. Il y a plusieurs choses à regarder et c'est quand même un très gros contrat, c'est pour toute l'année scolaire , souligne Sean Bérubé, l'homme qui a orchestré leur participation au tournoi de 2023. C'est lui qui travaille aussi d'arrache-pied depuis les derniers mois pour les faire venir à Québec.

Il espère pouvoir aider financièrement les familles d’accueil grâce à l’argent amassé par sa fondation.

Ouvrir en mode plein écran Sean Bérubé a mis des mois à orchestrer ce moment, mais il faut remonter au Tournoi pee-wee de1993 pour comprendre l'histoire. Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Les six jeunes atterriront à Montréal le 1er septembre en début de nuit. Ils prendront le chemin de Québec en matinée.

Leur arrivée se fera une semaine plus tard que prévu pour différentes raisons administratives et en raison de complications liées à la guerre qui se poursuit en Ukraine. Ces joueurs-là viennent tous de villes où présentement il y a beaucoup de bombardements. Il y en a deux qui sont présentement à Odessa qui se fait vraiment brasser ces temps-ci , soutient Sean Bérubé.

Barrière de la langue

Les jeunes intégreront l’école secondaire anglophone Saint-Patrick et son équipe de hockey. Au Québec, on ne manque pas de joueurs de hockey et on ne voulait pas créer une situation où ces jeunes joueurs de hockey allaient prendre la place d'autres joueurs et créer de la bisbille. L'école secondaire Saint-Patrick a un programme de hockey et il y avait de la place pour ces joueurs-là , explique celui qui est derrière leur venue.

Ouvrir en mode plein écran Malgré leur défaite, les jeunes Ukrainiens ont pris le temps remercier le public de Québec, très nombreux à suivre leur match pendant le tournoi (photo d'archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ils se familiariseront avec le français grâce à leur famille d’accueil et au cours de français qu’ils devront suivre à l’école. Ces jeunes ont le droit d'étudier en anglais, comme ils sont considérés comme des visiteurs temporaires pour un an.

Et, même en anglais, leur aventure québécoise ne sera pas toujours facile. Dans les six joueurs qui viennent, il y en a seulement un qui se débrouille quand même bien en anglais. Tous les autres joueurs, c'est vraiment de niveau débutant en français et en anglais , relate Sean Bérubé.

Les jeunes ont 12 ou 13 ans, cinq d’entre eux rentreront en secondaire 2 et un en secondaire 1.

