À quelques jours de la rentrée, il manque 37 enseignants dans les trois principaux centres de services scolaire de l’Estrie, à savoir celui de la Région-de-Sherbrooke, celui des Sommets et celui des Hauts-Cantons.

Au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), il manque 15 enseignants en date du lundi 21 août. Une situation qui s’améliore, selon l’organisation. La semaine dernière, le CSSRS était à la recherche d’une trentaine d’enseignants.

Du côté des postes en service de garde, la situation est plus complexe. Il en manquerait une soixantaine, selon le CSSRS . Trois techniciens en éducation spécialisée sont également recherchés.

On ressort nos listes, on les appelle. On regarde les gens qui étaient là l’an dernier. On essaie de combiner le travail, d’aménager les horaires pour permettre à des éducatrices de garde de faire de la surveillance du dîner ou de faire des tâches plus intéressantes , indique Daniel Samson, directeur du service des ressources humaines au CSSRS

On va prendre un éducateur ou éducatrice en service de garde ou un surveillant d’élève qui fait 10 heures par semaine et on [pourrait] l’envoyer faire d’autres travaux d’aide à l’école pour aller combler jusqu’à concurrence de 25 à 30 heures.

19 enseignants recherchés dans les Hauts-Cantons

Au Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, 19 enseignants manquent toujours à l'appel, tout comme quatre techniciens en éducation spécialisée et 26 éducateurs en service de garde. Du côté du Centre de services scolaire des Sommets, trois postes d'enseignants sont toujours vacants, tout comme 18 postes de techniciens en éducation spécialisée et 20 éducateurs en service de garde.

Les centres de services scolaires se sont mis à l'œuvre pour pourvoir ces postes-là. Présentement, ils sont proches de combler tous les postes dont ils ont besoin. Mais on est en train de vider les ressources qu’on a pour pourvoir ces postes , s’inquiète Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie.

Les listes de rappel sont pratiquement vides partout. Dès qu’il va y avoir un besoin de remplacement, on risque de ne pas avoir de suppléants et de remplaçants qui sont à la hauteur de la situation.

Des changements préconisés à l'université

Pour pallier cette pénurie, Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, préconise des changements dans la formation des enseignants à l’Université.

Ce qu’on aimerait beaucoup, c’est que les étudiants fassent trois années d’université et une année de résidence, comme c’est le cas dans la santé. Les étudiants de quatrième année prendraient une classe en charge, mais seraient supervisés autant par leurs professeurs à l’université que par les employés sur le terrain. Ça pourrait permettre d’augmenter le nombre de jeunes enseignants disponibles pour enseigner rapidement. Mais il faudrait le faire cette année, pas dans trois ans , souligne Richard Bergevin.

La négociation nationale est une solution

Richard Bergevin croit d’ailleurs que la négociation nationale est une solution . Présentement, on est dans un cercle vicieux. Il y a plus d’enseignants qui quittent leur emploi que d’enseignants qui entrent dans la profession. On est donc dans une pénurie. Si on veut changer le processus, il faut rendre la profession attrayante et donner le goût aux plus jeunes et il faut aussi soutenir les gens qui sont dans le milieu. Et c’est là que le gouvernement entre en jeu , indique-t-il.

D'ailleurs, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a tenu une conférence de presse ce lundi en soulignant que la pénurie de main-d’œuvre qui mine le système scolaire est étroitement liée à la piètre qualité des conditions de travail dans les écoles du Québec.