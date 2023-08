Ce qui était un beau projet de rénovation de résidences étudiantes au Collège Laflèche à Trois-Rivières est en train de virer au cauchemar. La facture risque de doubler et la démolition du bâtiment devra peut-être être envisagée.

La résidence étudiante de 76 logements construite il y a 30 ans devait être complètement rénovée. Lors du début des travaux, en juin, l'entrepreneur a constaté d'importants problèmes de structure. Le Collège Laflèche a par la suite fait appel à deux firmes d'ingénierie pour obtenir des avis.

Le projet de rénovation devait coûter au départ 3,8 millions $. Une remise en état des lieux ferait doubler la facture.

Pour le moment, tous les scénarios sont sur la table, dont celui d'une démolition et d'une reconstruction complète. La question sera abordée lors du prochain conseil d'administration, mardi soir.

Incertitude pour les futurs étudiants

Pour cette année, loger les étudiants n'a pas été un problème : ils avaient été avertis de la non-disponibilité de la résidence en raison des rénovations et le Collège Marie-de-l'Incarnation (CMI) a accepté d’accueillir 16 étudiants.

L’an passé, quand on savait qu'on avait un projet qui s'en venait, on avait avisé les étudiants dans notre recrutement : "il va peut-être falloir se prendre plus tôt [pour trouver du logement]". Ça a bien fonctionné parce qu'on a quand même une hausse démographique cette année et les étudiants ont pu se trouver une place , explique le directeur général du Collège Laflèche, Luc Pellerin.

Dans les prochaines semaines, les prochains mois, notre direction doit tomber en mode solution et expliquer quoi faire aux futurs étudiants [pour la rentrée 2024] , ajoute-t-il.

Quant à d'éventuels recours juridiques envers l'entrepreneur de l'époque, le Collège mentionne qu'il est trop tôt pour statuer.

Manque généralisé de logements

La perte temporaire de 76 logements étudiants de qualité et abordables fait mal dans un contexte déjà difficile. Le taux d'inoccupation à Trois-Rivières oscille autour de 1 %. Pour la rentrée 2023, de nombreux étudiants ont dû faire des pieds et des mains pour se loger convenablement à Trois-Rivières.

Dans un contexte où le taux d'inoccupation est très très bas, à Trois-Rivières comme dans d'autres villes étudiantes, toute perte de logement étudiant a des conséquences majeures, non seulement sur la population étudiante qui recherche un logement, un logement qu'elle peut se payer, [mais aussi] sur les locataires en général , indique la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme.

Elle souligne que les étudiants figurent parmi les personnes ayant le revenu disponible le plus faible.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger