Un départ en croisière à La Baie à l’automne pour les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Cet automne, des résidents de la région pourront monter et partir en croisière à bord de l’un des gigantesques navires de croisière qui ont l’habitude de faire escale à La Baie.

Le 22 octobre, Seven Seas Mariner, un navire d’une longueur de 216 mètres, fera escale au quai des croisières de l’arrondissement de La Baie, à Saguenay. Cette fois, en plus d’admirer le navire de passage, des vacanciers de la région pourront y séjourner.

L’agence Voyages Pura Vida, qui offre des aventures vers New York, au Canada et à l’étranger, a négocié avec le croisiériste Regent Seven Seas Cruises, qui possède le bateau de 48 tonnes. Résultat : 25 cabines sont réservées à la clientèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le mastodonte partira de Montréal et s’arrêtera à Québec avant de s’amarrer à Saguenay, et poursuivra son voyage sur les côtes est du Canada et des États-Unis jusqu’à la ville de New York.

Plus de 4000 dollars par personne

Les Saguenéens et les Jeannois qui monteront à bord devront toutefois être en moyens, car le parcours de neuf nuitées représente une dépense de plus de 4000 dollars par personne.

Une visite de deux heures du navire, agrémentée d’un dîner, seront également organisés. Le copropriétaire de Voyages Pura Vida, Michel Gagnon, croit que les gens de la région seront curieux de découvrir les coulisses des embarcations qu’ils aperçoivent sur le fjord du Saguenay. Les gens veulent savoir c'est quoi ces géants des mers-là, de quoi ça a l’air à l’intérieur de ça , soutient-il.

L’entrepreneur affirme être en discussion avec d’autres grands joueurs de l’industrie de la croisière. Il aimerait que d’autres navires s’arrêtent à La Baie pour accueillir des passagers.

Avec les informations de Louis Martineau