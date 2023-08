Un Abitibien parmi les beaux espoirs du basket au Québec

Un athlète de Rouyn-Noranda figure parmi les beaux espoirs du basketball au Québec.

Guillaume St-Pierre s’est frotté aux meilleurs joueurs U17 au pays lors des championnats nationaux disputés à Sherbrooke au début du mois d’août. L’équipe du Québec a terminé au 4e rang, perdant son match de la finale pour le bronze 115 à 108 contre la Colombie-Britannique.

Le basketteur de 16 ans figure parmi les dix meilleurs pointeurs du tournoi, grâce à son redoutable lancer de trois points. Dans le dernier match, il a inscrit 28 points, dont 18 sur des lancers de trois points.

On a eu un très mauvais début de match. On a effectué une remontée, mais ce n’était pas suffisant. Ce qui est décevant, c’est que l’équipe qui a fini en deuxième place (Alberta), on l’avait battue par environ 30 points (91-64) au premier match des nationaux , souligne celui qui joue à la position d’arrière.

Ouvrir en mode plein écran Le basketteur rouynorandien Guillaume St-Pierre s’est frotté aux meilleurs joueurs U17 au pays lors des championnats nationaux. Photo : Gracieuseté : Martin Lunkenbein, Basketball Québec

Bien qu’il n’ait pu passer que deux semaines à la maison cet été, avec un horaire très chargé au sein de l’équipe du Québec, Guillaume St-Pierre a adoré son expérience.

C’est une super belle expérience d’apprentissage. Tu joues contre les meilleurs joueurs, tu représentes ta province. C’est sûr que c’est beaucoup de préparation, et les journées sont hyper pleines, mais c’est vraiment une belle expérience. J’ai vraiment aimé ça et je sens que j’ai appris , affirme le gaillard de 1 mètre 98 (6 pieds 6 pouces).

Le Rouynorandien était le seul des 12 joueurs de l’équipe du Québec U17 à provenir de l’extérieur de Montréal et Québec. Il avait aussi fait partie de l’équipe à 15 ans, l’an dernier, quand l’équipe a remporté le titre canadien­.

En division 1 collégiale

Guillaume St-Pierre poursuit maintenant son développement avec les Volontaires du Cégep de Sherbrooke, qui évoluent en division 1 de la ligue collégiale au Québec. L’équipe en est à sa troisième saison dans cette catégorie et plusieurs vétérans sont de retour cette année.

Le Rouynorandien souhaite contribuer aux succès de son équipe et décrocher le titre de recrue de l’année.

Au Québec, c’est le meilleur niveau qu’on peut jouer. C’est différent, parce que c’est une ligue où des gars peuvent avoir 21 ou 22 ans, donc des gars qui sont plus vieux, et tu arrives à 17 ans ou même encore 16 ans. C’est sûr que c’est une ligue beaucoup plus physique et où ça joue plus vite. La première année, c’est parfois plus difficile, mais je pense que je vais arriver à surmonter ça. Je m’attends à avoir une belle saison , estime celui qui pourra croiser le fer sur le court avec son bon ami, le Rouynorandien Éli Jolin, qui s’aligne avec les Aigles du Collège Ahuntsic de Montréal.

La saison dernière, Guillaume St-Pierre a terminé au 5e rang des meilleurs pointeurs au Québec en basketball juvénile de division 1 avec le Phénix de Nicolas-Gatineau. Son équipe a perdu en finale du championnat provincial. Il avait auparavant fait tout son basketball à Rouyn-Noranda.