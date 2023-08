Alors que la pénurie de personnel inquiète le monde de l'éducation, la très grande majorité des postes vacants ont été pourvus en vue de la rentrée scolaire dans les Centres de services scolaires (CSS) René-Lévesque et des Monts-et-Marées, qui desservent le territoire gaspésien et l'est du Bas-Saint-Laurent.

Au Centre de services scolaires René-Lévesque, seulement deux postes d'enseignants à temps plein et 14 postes à temps partiel sont encore disponibles, pour un total de plus de 700 enseignants.

On est bien heureux de la situation étant donné le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre , indique la directrice générale du CSS , Sandra Nicol.

Du côté du Centre de services scolaires des Monts-et-Marées, il manque une dizaine d'enseignants sur un peu plus de 400 à quelques jours de la rentrée, le 29 août.

Enseignants non légalement qualifiés

Le CSS des Monts-et-Marées a d'ailleurs fait appel à une quinzaine d'enseignants non légalement qualifiés pour certains de ses groupes afin de pallier le manque de main-d'œuvre.

Pour la plupart, ce sont des gens qui sont de retour, qui étaient déjà sur nos listes , précise le directeur général du CSS des Monts-et-Marées, Alexandre Marion.

Au moment de publier ces lignes, le CSS René-Lévesque n’était pas en mesure d'indiquer combien d’enseignants non légalement qualifiés sont à l’emploi du CSS . Selon la directrice générale, entre quinze et vingt d’entre eux donnaient des cours au cours de la dernière année scolaire.

Pour sa part, Alexandre Marion assure que chaque groupe d'élèves du CSS des Monts-et-Marées aura un enseignant lors de la rentrée scolaire. Il s'agit de l'un des facteurs les plus importants pour la réussite scolaire, selon lui.

C’est une année plus compliquée, mais on s’en sort bien. Avoir un enseignant devant chaque groupe, c’est central pour la réussite des élèves : , explique Alexandre Marion.

Manquer d’enseignants, c’est une catastrophe.

Tant Alexandre Marion que Sandra Nicol ont bon espoir de pourvoir les postes vacants d’ici le début de la rentrée scolaire.

Au CSS des Monts-et-Marées, les postes vacants sont principalement des postes de professeurs d'anglais.

Que ce soit au primaire ou au primaire, ça pose un défi supplémentaire dans notre région , indique-t-il, en ajoutant que c’est un problème récurrent d’année en année.

Ce sont des postes qui sont particulièrement difficiles à pourvoir d'année en année.