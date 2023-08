Régulièrement annoncée aux soirées Les jeudis Julien Dionne et ses ami/e/s au Troquet mais absente de la scène, Sonia Bélanger est un « running gag » assumé, inventée de toutes pièces par les organisateurs de ces événements. L’établissement de la rue Laval explique sa position et se défend de toute démarche misogyne.

Propriétaire du café-bistro Le Troquet, Éric Gaudreault précise qu’en créant et en faisant la promotion de Sonia Bélanger depuis le mois de juin dernier, allant jusqu’à générer par intelligence artificielle le visage de cette humoriste fictive, les soirées Les jeudis Julien Dionne et ses ami/e/s au Troquet ont ainsi voulu répondre à la page Instagram Pas de fille sur le pacing. Ce compte dénonce les soirées d’humour qui ne font pas suffisamment de place aux femmes dans leur programmation.

Cette page-là nous mentionnait souvent, nous teintait de misogynie comme si on ne faisait aucun effort , regrette le propriétaire du café-bistro Le Troquet, Éric Gaudreault, assurant que plein de femmes sont passées sur les planches du Troquet .

Éric Gaudreault est le propriétaire du Troquet.

Donc pour répondre à leur farce de nous associer à ce type de gestion, on a répondu avec la farce de créer cette humoriste de toutes pièces , se défend Éric Gaudreault.

On annule [Sonia Bélanger] à chaque début de spectacle et la majorité de notre clientèle savait que c'était un running gag , précise-t-il.

« Une mauvaise blague »

Si le public ne peut pas applaudir Sonia Bélanger, elle est régulièrement annoncée parmi les artistes programmés aux soirées Les jeudis Julien Dionne et ses ami/e/s au Troquet à Gatineau. Un gag à répétition qui fait grincer des dents.

La seule fille sur tous ces pacings, "Sonia Bélanger", n’existe pas. C’est fou pareil les efforts déployés pour juste ne pas booker une femme humoriste! , dénonce dimanche sur sa page Instagram le collectif de femmes humoristes Pas de fille sur le pacing.

C’est horrifiant et démoralisant! , commente pour sa part, sous cette même publication, l’humoriste québécoise Marie-Lyne Joncas. Nous sommes outrées par la démonstration flagrante de comportements misogynes et antiféministes , s’indigne également la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie.

Humoriste et militante féministe, membre de Pas de fille sur le pacing, Coralie LaPerrière regrette cette mauvaise blague .

Au lieu d’inviter une femme, ils ont décidé de continuer dans le boys club, d'inviter des hommes et de ne pas changer leur comportement. C’est hypocrite de leur part de se sentir attaqué et de répliquer par une attaque.

Cette dernière souligne que la page Pas de fille sur le pacing n’est pas en guerre contre Le Troquet mais recherche une solution à un problème systémique .

Même lecture du côte de l'humoriste Joëlle Prudhomme qui, en entrevue à l’émission Sur le vif, qualifie d’ arrogant et de manque de respect le fait de tourner en ridicule un problème systémique dénoncé par le mouvement Pas de fille sur le pacing.

Des défis à relever

Pour ma part, je trouvais la joke drôle. J’ai moi-même une soirée d’humour et ce n’est pas toujours évident de trouver des femmes qui veulent se déplacer à Gatineau , déclare pour sa part dans une déclaration écrite, l’humoriste Gaby Gatineau.

On fait déjà des efforts supplémentaires, on a présenté toutes les personnes qui travaillent en humour de près ou de loin en Outaouais. On fait notre partie et on en fait plus aujourd'hui en faisant parler le Québec de cette problématique , estime pour sa part Éric Gaudreault, reconnaissant le plafond de verre et la nécessité de renforcer la présence des femmes humoristes sur les scènes.

Est-ce qu’on va faire plus d’effort? Non. Est-ce qu’on va continuer à vouloir aider les humoristes féminines à avoir la même importance que les humoristes masculins? Oui, on va aider à faire avancer cette cause, c'est certain , conclut Éric Gaudreault.

Julien Dionne, humoriste et animateur de la soirée, a refusé de commenter en nous redirigeant vers le propriétaire du Troquet.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet