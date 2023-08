Une productrice acadienne d’effets visuels touchée par la grève à Hollywood

Le syndicat des scénaristes américains, la Writers Guild of America (WGA) et le syndicat des acteurs et des actrices américain, la Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) sont actuellement en conflit avec l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (Alliance of Motion Picture and Television Producer ou AMPTP). (Photo d'archives)

Photo : Associated Press / Chris Pizzello