Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a déployé une équipe spécialisée en aide psychosociale à Saint-Léandre immédiatement après le drame survenu samedi. Quatre personnes ont perdu la vie lorsque la nacelle élévatrice sur laquelle ils se tenaient s’est écrasée au sol.

L'accident s'est produit sur un terrain privé de la rue Principale à Saint-Léandre.

Le directeur adjoint exécutif du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour le secteur de la Matanie, François Dubé, précise que l'aide a été offerte en priorité à la famille touchée par le triste événement.

Essentiellement, ce sont travailleurs sociaux et techniciens en travail social qui font des interventions , dit M. Dubé. Ces interventions consistent en l’accompagnement des personnes dans les différentes étapes menant à l'acceptation du deuil, selon le directeur adjoint.

François Dubé, directeur adjoint exécutif pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, dans le secteur de la Matanie.

M. Dubé précise que des spécialistes sont toujours disponibles dans la région pour ceux qui en éprouvent le besoin.

Il y a des gens qui peuvent le vivre d’une façon un peu plus difficile et qui ont besoin d’être accompagnés pour une période qui peut varier selon l’ampleur du malaise , explique-t-il, en invitant les gens de Saint-Léandre à composer le 811 et l’option 2, pour obtenir de l’aide psychosociale.

Une grande perte pour le milieu agricole

C’est tout le Bas-Saint-Laurent qui est touché par cette épreuve, de la jeune relève, on n’en a pas tant , souligne Gilbert Marquis, président de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent.

Deux des quatre victimes, Kim Blouin, 24 ans et son conjoint, Émerik Chenard, 27 ans, étaient agriculteurs.

Un accident triste comme ça, ça vient nous chercher. Pour nous, c’est une grande perte , dit-il, en soulignant, au passage, leur implication pour la cause des producteurs agricoles.

Le président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis.

Le maire de la municipalité de 375 habitants, Steve Castonguay, ne souhaite pas commenter le drame pour l'instant. Si un hommage aux victimes est organisé, il assure que ce sera en accord avec la famille.

La SQ dit poursuivre l'enquête sur les circonstances du drame.

Le coroner Jean-Pierre Chamberland a aussi commencé une enquête. Un rapport sera publié d'ici environ un an.

Avec les informations de Jean-François Deschênes.