Une orque décède après 50 ans de captivité à Miami

Après plus d’un demi-siècle de captivité, l’épaulard Lolita a rendu son dernier souffle dans les eaux du bassin du Miami Seaquarium, en Floride, vendredi 18 août, a annoncé le parc à thème sur ses médias sociaux.

Lolita, également connue sous le nom de Tokitae ou Toki, devait retrouver ses eaux natales de la mer des Salish, au large de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington.

Friends of Lolita, une organisation à but non lucratif, et le Miami Seaquarium avaient signé un accord et entamé des discussions à ce propos en mars 2023.

D’après Friends of Lolita, la femelle épaulard a commencé à montrer des signes d’inconfort deux jours avant son décès. L’équipe médicale du parc à thème lui a immédiatement fourni des soins, sans succès. Lolita est décédée à 57 ans suite à ce qui ressemble à une maladie rénale, selon l’équipe médicale.

Toki était une inspiration pour toute personne qui a eu la chance d’entendre son histoire, et surtout pour la Première Nation Lummi qui considérait Lolita comme un membre à part entière de sa famille.

L’orque a été capturée dans les années 1970, près du détroit de Puget. Elle a ensuite vécu en captivité pendant plus de 50 ans.

Une communauté en deuil

Le propriétaire du parc, la Dolphin Company, collaborait avec le Miami Seaquarium et Friends of Toki pour transférer Lolita dans un enclos marin naturel dans l'État de Washington.

Le propriétaire de l'équipe de football Indianapolis Colts, Jim Irsay, apportait son soutien financier dans ce projet. J’ai le cœur brisé que Toki nous ait quittés , écrit-il dans un communiqué.

Des militants pour les droits des animaux se sont longtemps battus pour qu’un jour Lolita soit libéré du bassin qui lui servait de terrain de jeu.

Ouvrir en mode plein écran Une femme tient une pancarte devant le Miami Seaquarium, sur laquelle il est écrit que le parc à thème « a du sang sur les mains ». La femelle épaulard Lolita est décédée vendredi 18 août 2023, après plus d'un demi-siècle de captivité au Miami Seaquarium. Photo : Associated Press / Wilfredo Lee

Sur les réseaux sociaux du Miami Seaquarium, les commentaires sont partagés. Certains expriment leur colère contre le parc à thème tandis que d'autres laissent des messages pleins d'empathie pour Lolita.

Ce fut soudain et inattendu. Notre deuil est lourd. Nous n’avons pas les mots , écrit sur ses réseaux sociaux Sacred Lands Conservancy, un organisme autochtone de protection de la mer des Salish, qui œuvrait pour le retour de Lolita dans ses eaux natales.

L'orque, qui pèse un peu plus de 3 tonnes, vivait depuis des années dans un bassin de 24 m sur 11 m et de 6 m de profondeur.

Avec les informations de Associated Press