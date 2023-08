Le plus important studio de jeux vidéo indépendant au Canada, Behaviour Interactif, persiste et signe dans son ascension fulgurante : l’entreprise a annoncé mardi l’ouverture d’un nouveau bureau à Rotterdam, aux Pays-Bas, ce qui porte à six le nombre de studios de la marque.

Behaviour Interactif, qui signe le jeu d’horreur et de survie à succès Dead by Daylight, absorbe ainsi le développeur de jeux Codeglue, fondé en 2000 à Rotterdam par le duo Maurice Sibrandi et Peter de Jong et récemment couronné du titre du meilleur studio parmi les prix Dutch Game.

L’équipe, qui compte une trentaine de membres, est connue pour son expertise en projets de codéveloppement sur toutes les plateformes , d’après le communiqué.

C’est justement ce sur quoi se concentrera le studio de Rotterdam, mais cette fois pour le compte de Behaviour Interactif, qui codéveloppe aussi des titres avec d’autres grands noms du divertissement, de Microsoft à Sony en passant par Netflix, EA et 2K.

Codeglue et Behaviour ont beaucoup en commun, ayant connu les nombreuses évolutions de l’industrie du jeu au cours des 23 dernières années , a indiqué Peter de Jong, l’actuel PDG de Codeglue, qui sera maintenant directeur général de Behaviour Rotterdam.

Nous avons toujours admiré le travail et la culture de Behaviour. Nous sommes ravis de participer à ce nouveau chapitre de son histoire à succès , a-t-il ajouté.

Une expansion fulgurante

L’entreprise compte déjà sur un pied à terre à Toronto depuis avril 2022, puis un autre à Seattle, aux États-Unis, avec le rachat de Midwinter Entertainment en mai 2022.

Plus tôt cette année, Behaviour Interactif a fait son entrée en Europe avec l’acquisition du développeur indépendant britannique SockMonkey, suivie en juillet de la reprise d’un deuxième bureau européen, le studio AntiMatter Games, lui aussi situé au Royaume-Uni.

Le studio montréalais étale ses tentacules à l’international dans l’espoir [d’augmenter] davantage l’accès [...] au bassin riche de talents européens dans le domaine des jeux vidéo , selon un communiqué.

Rappelons qu'au début de 2022, Behaviour Interactif, qui célébrait alors ses 30 ans, ne comptait qu’un seul établissement, situé dans le quartier Mile-End, à Montréal.