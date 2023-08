La langue dans ma poche : un jeu télévisé à 5 millions $ pour promouvoir le français

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, et Télé-Québec ont dévoilé lundi un nouveau jeu télévisé intitulé La langue dans ma poche, qui vise à valoriser le français de façon ludique. La réalisation de l’émission animée par Anaïs Favron est financée par le gouvernement du Québec à hauteur de 4,9 millions de dollars.

Le jeu télévisé destiné à un public familial sera diffusé de façon hebdomadaire à compter de cet hiver, avec 52 épisodes de 30 minutes prévus.

Chaque semaine, deux duos composés d’un ou d'une jeune et d’une personne adulte s’affronteront dans des jeux misant sur la richesse de la langue française.

Le concept vise à faire ressortir le côté mobilisateur de notre langue avec sa beauté, ses mille accents et ses expressions, a expliqué Télé-Québec dans un communiqué. La langue dans ma poche sera ni plus ni moins qu’une célébration du français, jumelée au plaisir de jouer en famille avec humour et sans pression.

DJ Mike Clay à l’ambiance musicale

L’animatrice de l’émission, Anaïs Favron, sera accompagnée chaque jour de semaine par Mike Clay, chanteur du groupe Clay and Friends, qui prendra le rôle de DJ pour assurer l’ambiance musicale sur le plateau.

La langue dans ma poche comportera également un volet éducatif décliné sur la plateforme Télé-Québec en classe, qui favorisera l’utilisation du contenu par les enseignantes et les enseignants.

L’aide financière de 4,9 millions de dollars octroyée à ce projet provient des investissements de 24,9 millions de dollars sur cinq ans annoncés par le gouvernement du Québec au Plan budgétaire de mars 2022, sous l'intitulé Promouvoir l’usage du français.

La langue dans ma poche, c’est 4,9 millions de dollars pour développer l’amour de la langue et l’amour du mot juste. Vous conviendrez avec moi que c’est un investissement formidable , a affirmé dans le communiqué Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

Télé-Québec est par ailleurs à la recherche de personnes intéressées à participer au jeu télévisé. Ceux et celles qui veulent tenter leur chance peuvent s’inscrire sur le site de l’émission (Nouvelle fenêtre).