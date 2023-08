Feux de forêt : des touristes peinent à modifier leurs plans de voyage dans l’Okanagan

De nombreuses personnes ont du mal à modifier leurs plans de voyage, en raison des incendies de forêt qui ravagent la Colombie-Britannique.

Josh Rutherford avait réservé en mai un vol pour visiter sa petite amie à Kelowna, bien avant que les incendies de forêt ne commencent à ravager la région et que le gouvernement n’impose des restrictions de déplacements dans l’Okanagan.

Aujourd'hui, le résident de Big Flats, dans l'État de New York, espère plutôt se rendre à Calgary, où sa petite amie s'est réfugiée pour échapper aux incendies qui ont entraîné des milliers d'évacuations.

« Elle traverse l'une des pires périodes de sa vie à cause de cette catastrophe. J'aimerais être là pour elle et l'aider, mais je veux le faire d'une manière responsable et respectueuse », a-t-il déclaré.

Des frais exorbitants

Lorsque Josh Rutherford a contacté la compagnie aérienne Delta Airlines pour annuler son vol et en acheter un autre, il a appris que cela lui coûterait plus de 2000 $.

Bien que la compagnie qui assure la partie canadienne de son voyage soit WestJet, il a acheté ses billets par l'intermédiaire de Delta, ce qui signifie que c'est cette dernière qui est responsable des modifications apportées à son itinéraire.

Frustré par les frais de Delta Airlines, Josh Rutherford déplore le manque de collaboration de la compagnie. « Une entreprise qui pourrait nous faciliter la tâche nous dit : “Nous pouvons le faire, mais vous devez payer des frais exorbitants” », a-t-il déclaré.

Dans un courriel, Delta Airlines explique que le client a reçu « des informations initiales qui sont incompatibles avec notre approche de la gestion des changements de voyage pour les clients ayant des circonstances atténuantes ». La compagnie a déclaré qu'elle avait pris contact avec Josh Rutherford pour s'excuser et « rectifier le tir ».

Problèmes d'annulation d'Airbnb

Ashley Coumont a payé 6500 $ pour passer quatre nuits dans une location Airbnb de West Kelowna. Une grande partie de la communauté, où elle devait se rendre à la fin du mois, est sous avis d'évacuation, en raison de l'incendie de McDougall Creek.

Cette résidente de Camrose, en Alberta, a tenté d'annuler son voyage en vertu des règles d'Airbnb relatives aux circonstances atténuantes, mais l'entreprise juge qu'elle a dépassé la date limite pour faire une demande de remboursement.

Pour l’instant, l'hôte et l'entreprise refusent de fournir un remboursement complet.

Dans les captures d’écran des conversations en ligne entre Ashley Coumont et l’hôte, cette dernière lui dit que la maison et le secteur sont sécuritaires, et que la situation sera « maîtrisée » au moment de ses vacances. Or, le voyage d'Ashley Coumont doit commencer et se terminer avant le 4 septembre, date à laquelle il est prévu que les restrictions de voyage en place soient levées.

Pour l'instant, l'hôte l'a remboursée à hauteur de 50 %. « Ils sont très gourmands », juge Ashley Coumont.

Lors des discussions avec le service d'assistance d'Airbnb, un représentant a informé Ashley Coumont que si la situation à Kelowna persistait, elle serait entièrement remboursée à l'approche de la date de sa réservation.

Dans un courriel, Airbnb a répondu qu'elle surveillait la situation à Kelowna et que certaines réservations pourraient « devenir admissibles [à un remboursement] [...] selon la situation sur le terrain à ce moment-là ».

Ouvrir en mode plein écran Au moins 50 structures ont été emportées par les flammes à West Kelowna, a confirmé le premier ministre, David Eby. Photo : Reuters / Bonita Kay Summers via Reuters

Au lieu de faire obstacle à l'annulation de son séjour, Ashley Coumont aurait souhaité que l'hôte et Airbnb lui demandent de ne pas venir. Elle aurait aimé qu'ils mettent la maison louée à la disposition des personnes évacuées et des premiers répondants, dont certains ont dû dormir dans des voitures en raison du manque de logements disponibles.

Selon elle, les touristes comme elle n'ont « rien à faire » dans la ville. « Je ne comprends même pas pourquoi on doit en discuter », a-t-elle ajouté.

Faire preuve de « flexibilité »

Lundi, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a demandé aux entreprises, comme Airbnb, de faire preuve de flexibilité, de compréhension et d’offrir leur soutien aux voyageurs.

Le ministère de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique encourage les entreprises, y compris les compagnies aériennes, à collaborer avec leurs clients pour les aider à respecter les restrictions de déplacements dans l'Okanagan.



Samedi, le gouvernement de la Colombie-Britannique a imposé des restrictions de déplacements dans l'Okanagan et demandé aux vacanciers de délaisser les hébergements temporaires des environs. Ces restrictions touchent les villes de Kelowna, West Kelowna, Kamloops, Oliver, Osoyoos, Penticton et Vernon.

Avec les informations de Yasmine Ghania et Tessa Vikander