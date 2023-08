La quasi-totalité du sud et du centre de l'Alberta connaît des conditions de sécheresse allant de grave à exceptionnelle. Cette situation a conduit à rationner et, dans certains cas, à interrompre l’approvisionnement en eau, alors que des agriculteurs expriment leurs inquiétudes.

La famille Bolduc pratique l'agriculture et l'élevage près de Stavely depuis des générations.

L'exploitation agricole et le ranch de David Bolduc sont en partie irrigués par le réservoir Pine Coulee, situé dans le bassin de Willow Creek, à l'ouest de Claresholm. Le niveau du réservoir a considérablement baissé, et les personnes qui en dépendent pour l'eau potable et l'irrigation ont été informées que l'approvisionnement diminuait et que, dans certains cas, il n'était plus possible de s'approvisionner.

C'est la première fois depuis la construction [du réservoir] Pine Coulee que notre eau a été coupée.

Ouvrir en mode plein écran Le réservoir Pine Coulee n'est rempli qu'à 30 %. Photo : Radio-Canada / Bryan Labby/CBC News

30 avis de pénurie d'eau

Par ailleurs, plus de 30 avis de pénurie d'eau ont été lancés dans la province. Des agriculteurs, des éleveurs, des municipalités rurales, des villes et des villages ont été invités à réduire leur consommation d'eau.

Publicité

Un avis concernant la rivière Milk et le ruisseau Sage, au sud de Lethbridge et à l'est de la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan, indique qu'il n'y a pas de débit naturel disponible pour la dérivation des eaux d'irrigation, qui sont fermées.

Le réservoir Pine Coulee a été construit il y a près de 25 ans. Il fournit de l'eau d'irrigation et de l'eau potable à un certain nombre d'exploitations agricoles, aux municipalités de Claresholm et de Granum ainsi qu’au district municipal de Willow Creek. Dans ces localités, l'utilisation non essentielle de l'eau est restreinte depuis plus d'un mois. Le réservoir est actuellement rempli à moins d'un tiers.

C'est la première fois que Claresholm, une municipalité de 3800 habitants, impose des restrictions d'eau aussi sévère depuis la construction du réservoir. Celles-ci resteront probablement en vigueur jusqu'au printemps 2024, voire plus longtemps, en fonction de la fonte du manteau neigeux et des précipitations printanières, selon Abe Tinney, administrateur-chef de la municipalité.

Ce dernier indique que les restrictions ont entraîné une réduction de 25 % de la consommation d'eau.

Le réservoir St. Mary, au sud de Lethbridge, est pratiquement vide, étant rempli à seulement 3 % de sa capacité.

Les agriculteurs ont déjà vu leurs parts d'eau réduites deux fois cette année. Leur allocation est environ à 70 % de celle de l'an passé.

David Westwood, le directeur général du district, avertit les 2000 agriculteurs concernés que le système d'irrigation pourrait être arrêté si les réserves d'eau diminuent plus rapidement que prévu.

Ouvrir en mode plein écran Le débit sortant du réservoir d'Oldman en date du 18 août 2023. Photo : Gouvernement de l'Alberta

Des plans d'eau à sec

La majorité de l'eau utilisée par les districts d'irrigation de l'Alberta provient notamment des rivières St. Mary, Bow,Oldman et de leurs principaux affluents.

Publicité

Une quantité d'eau relativement plus faible provient de la rivière Milk. Or, le district de Raymond indique que celle-ci risque également de s'assécher.

Le district espère avoir suffisamment d'eau pour répondre à la demande jusqu'au 28 août, mais presse les usagers de reconstituer leurs provisions d'eau immédiatement pour parer à toute éventualité. C'est d'autant plus nécessaire que, dans le réservoir de la rivière Oldman et la rivière elle-même, qui alimentent en eau plusieurs communautés, dont Lethbridge, le niveau a baissé de 10 % en un peu plus d'une semaine.

Avec les informations de Bryan Labby