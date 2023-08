Les Sculpturales de Sainte-Luce se renouvellent

Le 17e symposium des Sculpturales est de retour sur la promenade de l’Anse-aux-Coques, à Sainte-Luce. Lancé lundi, l'événement propose de nouvelles activités jusqu'à dimanche.

Comme chaque année, quatre sculpteurs professionnels ont rendez-vous cette semaine sur la promenade pour démontrer leur savoir-faire en créant une œuvre de deux mètres de hauteur à partir d’une bille de bois.

Le gagnant du prix coup de cœur du public l’an dernier, le sculpteur professionnel Jean-François Gauthier, est de retour cette année.

Après sa 7e année à participer au concours, l’artiste est prêt à en mettre plein la vue. J’agace les autres sculpteurs. Je leur ai dit : “c'est ma cour à moi!” , dit-il en riant. J’aime ça venir ici, c’est très vacancier. En plus, on a plusieurs jours. On peut prendre le temps de jaser avec les gens.

Le sculpteur professionnel Michael A. Penny est arrivé directement de la Colombie-Britannique pour participer au concours. Il fait quelques compétitions par année dans l’Ouest, mais il s’agit de sa première au Québec. Ça me donne l’opportunité de développer un lien avec les sculpteurs du Québec , commente-t-il.

L’artiste se trouve chanceux d’avoir autant de temps pour perfectionner son œuvre. Normalement, on a trois jours et demi pour terminer une œuvre en compétition. On a cinq jours et demi. Ça va me donner le temps de parler au monde , se réjouit M. Penny.

Michael A. Penny est sculpteur professionnel et vit en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Les deux artistes rivaliseront contre les sculpteurs Éric Tremblay du Saguenay–Lac-Saint-Jean et Daniel Gautier de Longueuil.

La population et les touristes auront l’occasion de suivre l’évolution de leur œuvre en direct sur la promenade ou sur les réseaux sociaux de la Municipalité.

D’habitude, on a facilement entre 5000 et 8000 personnes qui viennent voir les Sculpturales , souligne la mairesse, Micheline Barriault. Il annonce une belle semaine de température, c’est peut-être la plus belle de l’été. On s’attend de voir beaucoup de gens.

La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, en compagnie de la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, lance le symposium des Sculpturales de Sainte-Luce, lundi. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Des nouveautés cette année

Cette année, un concert et un feu d’artifice seront offerts aux visiteurs. L’artiste gaspésien Kevin Parent livrera un spectacle en plein air, qui se déroulera beau temps, mauvais temps, vendredi à 20 h. Dès la fin du spectacle, la Municipalité organise un feu d’artifice sur le quai.

Un vote du public aura lieu dimanche pour attribuer le prix du jury, ainsi que le prix coup de cœur du public. Pendant la période de vote, les quatre sculpteurs devront exécuter une autre œuvre de 60 centimètres de hauteur en seulement 1 h 30. Les œuvres des différents sculpteurs seront mises en vente aux enchères.

Par ailleurs, tout au long de la semaine, le Marché public de Sainte-Luce sera ouvert au public. Plusieurs artisans de la région y seront pour présenter le fruit de leur travail.

L’année prochaine, le symposium fêtera ses 20 ans.