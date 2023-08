Entraînements militaires : des vols de CF-18 et des soldats à pied au Saguenay

Du 21 au 25 août, des vols de CF-18 Hornet auront lieu le long du fjord du Saguenay et des militaires des Forces canadiennes se déplaceront à pied dans certains secteurs du Saguenay dans le cadre d'entraînements.

C’est ce qu’a indiqué la 3e Escadre Bagotville par voie de communiqué. Les résidents verront donc les aéronefs voler plus bas que d’habitude et demeurer près de certains emplacements.

Ces vols s’effectueront en majeure partie le long du fjord du Saguenay jusqu’à Tadoussac.

La 3e Escadre indique que les manœuvres respecteront les normes de sécurité en vigueur. Elle ajoute que ces vols de l’Aviation royale canadienne (ARC) ont été planifiés stratégiquement pour assurer la sécurité du public.

Déplacements à pied

Parallèlement aux vols d’aéronefs, environ 25 soldats provenant en grande partie de la Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier participeront à des exercices à La Baie, Chicoutimi et Sainte-Rose-du-Nord.

Ils se déplaceront en groupes de six à huit personnes et porteront leurs équipements militaires, tels que des vestes tactiques et des casques ou chapeaux mous.

Aucune munition ne sera utilisée pendant ces entraînements, qui visent notamment à parfaire leurs connaissances dans des endroits qui leur sont peu familiers.