La bibliothèque de référence de Toronto se bat contre le « syndrome du vinaigre »

La bibliothèque de référence de Toronto est engagée dans une course contre la montre pour sauver une grande partie de sa collection de journaux d'un virus destructeur connu sous le nom de « syndrome du vinaigre ».

Il commence par une odeur âcre qui rappelle le vinaigre et en peu de temps peut détruire les microfilms d'acétate et les microfiches en rétrécissant et en déformant le plastique.

Préserver nos collections

Lorsque des négatifs commencent à se décomposer et qu’ils sont en contact avec d’autres, l’acide acétique peut enclencher un effet domino. Selon Nancy Duncan, responsable de la bibliothèque, le syndrome s’est peut-être propagé puisque les armoires ont été fermées pendant une longue période lors de la pandémie.

La collection de journaux de la bibliothèque de référence de Toronto comprend des archives du Toronto Telegraph et d'anciennes éditions de journaux locaux comme l'Etobicoke Guardian et le Scarborough Mirror, que le personnel tente de sauver. Heureusement, la collection n'en était qu'aux premiers stades du syndrome du vinaigre, selon Nancy Duncan.

Notre objectif principal est de préserver nos collections d'histoire locale et de les rendre sécuritaires et accessibles dès que possible , dit-elle.

La bibliothèque triera plus de 50 000 bobines de microfilm et 700 000 microfiches pour déterminer celles qui sont en acétate et celles qui sont en polyester, un type de film plus récent qui peut durer 500 ans.

Le personnel tente également de déterminer quelles parties de la collection ne sont disponibles qu’à la bibliothèque de référence de Toronto. Les documents non disponibles ailleurs seront transférés sur un film de polyester afin de les préserver dans leur format original.

Selon Nancy Duncan, le tri prendra encore au moins huit semaines et le travail de remplacement se poursuivra ensuite.

La bibliothèque prévoit de se débarrasser de sa collection de films en acétate une fois que les bobines de film et microfiches auront été copiées, notamment pour des raisons de santé et de sécurité. Le syndrome du vinaigre peut notamment provoquer des brûlures ainsi qu'une irritation du nez et des poumons, indique-t-elle.

Congeler les films

La meilleure chose à faire pour les films de ce type est de les refroidir ou de les congeler, car les températures plus basses diminuent considérablement les processus de dégradation, explique David Daley, conseiller en conservation aux Archives et collections spéciales de l'Université de Calgary.

Cela nous [donne plus de temps afin] de déterminer quels sont les films les plus importants et quels sont ceux qui doivent être numérisés et reformatés.

David Daley recommande aussi aux gens qui possèdent des bobines de film et des négatifs en acétates de les conserver hors du sous-sol ou du grenier et à l'abri de la lumière directe du soleil, mais rappelle que tous les films en acétate finissent par se décomposer.

Avec les informations de Nicole Brockbank