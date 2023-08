Les élections aux T.N.-O. devraient être reportées au mois de novembre

Les élections générales des Territoires du Nord-Ouest, prévues le 3 octobre, pourraient être reportées au mois de novembre, annonce l’Assemblée législative.

La décision à l'étude a déjà le soutien des 19 députés et survient à la suite d’une recommandation du directeur général des élections, Stephen Dunbar, qui explique par voie de communiqué que les évacuations dans plusieurs collectivités du territoire, y compris dans la capitale, compromettent le bon déroulement d’une campagne.

La logistique et le personnel requis pour tenir des élections sont importants, et dans les circonstances actuelles, il y a un certain nombre de circonscriptions où il ne serait pas possible de procéder [au déclenchement] le 4 septembre.