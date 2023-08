Des oisillons faucons pèlerins, nés à Edmonton, ont été déplacés de la ville afin d'apprendre à voler et à chasser dans un habitat plus naturel pour eux.

C’est plus sécuritaire pour eux et cela leur permet de s’habituer à un milieu rural plutôt qu'à une ville, ce qui les poussera à migrer au sud à l'hiver , dit Janice Hurlburt une bénévole de Falcon Watch, un groupe qui se consacre à la surveillance des nids de faucons pèlerins dans la région d’Edmonton.

Ouvrir en mode plein écran Janice Hurlburt fait du bénévolat à Falcon Watch depuis huit ans. Photo : Janice Hurlburt

Trois oisillons sont nés dans un nichoir artificiel au centre Cabrini, tout près du West Edmonton Mall. Deux d'entre eux, un mâle et une femelle, ont été transportés par Falcon Watch sur un emplacement près de la rivière Pembina.

Le troisième, un mâle, est tombé dans une cheminée de l'hôpital Misericordia et a été secouru cinq jours plus tard par le refuge pour animaux sauvages Wild North. Depuis, il a retrouvé ses parents et a commencé à voler.

Les faucons en milieu urbain

De nombreux nids de faucons pèlerins sont dénombrés dans la région d’Edmonton, notamment à l'Université de l'Alberta, à la tour Bell, au centre-ville, et à Shell Scotford près de Fort Saskatchewan. La plupart des nids sont sous surveillance vidéo, mais pas celui du centre Cabrini, qui est plutôt surveillé par des bénévoles.

Le directeur général de Wild North, Dale Gienow, explique que les faucons pèlerins aiment les hauteurs. Ils choisissent donc des bâtiments qui sont hauts et qui imitent leur habitat naturel. Mais le fait de s'installer en milieu urbain présente de nombreux dangers pour leurs petits.

Ils manquent d'expérience en vol. Donc, ils se cognent parfois dans des édifices ou ils se retrouvent dans des endroits qui ne sont pas sécuritaires.

Les faucons pèlerins étaient proches de l'extinction dans la plupart des provinces canadiennes dans les années 1970 à cause de la pollution liée à l'insecticide DDT, mis au point pour protéger les cultures et prévenir la propagation de maladie.

Grâce à un important travail de conservation, la population en Alberta est passée de un couple reproducteur en 1970 à environ 80 aujourd'hui, selon l'Alberta Conservation Association.

Dale Gienow recommande aux personnes qui trouvent un faucon pèlerin blessé de contacter un groupe local de conservation ou un vétérinaire qui s'occupera de contacter Wild North pour réhabiliter l'oiseau afin de lui donner le plus de chances possible d'être relâché dans la nature, une fois remis de ses blessures.

D’après les informations de Nishat Chowdhury