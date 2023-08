Gicleurs obligatoires : une résidence de Sainte-Félicité craint une fermeture

L'exigence de Québec d'installer des gicleurs dans les résidences pour aînés désavantage celles qui sont situées à l’extérieur des grands centres. C’est ce que déplore la propriétaire des Résidences de la Belle Mer de Sainte-Félicité, en Matanie, qui craint de devoir fermer les portes de son établissement si le provincial ne bonifie pas son aide financière.

La résidence privée pour aînés (RPA) héberge 23 personnes âgées vivant avec des problèmes cognitifs.

Selon sa propriétaire, Diane Baril, il en coûterait au moins 300 000 $ pour munir les lieux de gicleurs afin qu’ils répondent aux normes gouvernementales. Ces exigences devraient finalement entrer en vigueur en 2024 après deux reports de la date butoir, notamment en raison de la pénurie de main-d’œuvre et de la pandémie de COVID-19.

La gestionnaire estime que le programme d'aide financière de Québec visant à soutenir les résidences dans la concrétisation de ces améliorations demeure insuffisant pour couvrir les frais encourus. En entrevue à l'émission Info-Réveil lundi matin, elle a fait valoir qu’il doit être bonifié.

Mme Baril explique que les entrepreneurs qui exécutent ce type de travaux dans le secteur se font rares. Selon elle, un seul professionnel de Rimouski est à même de procéder à l’installation de gicleurs, mais celui-ci ne prend plus de nouveaux clients. Selon Diane Baril, il faudra donc se tourner vers une firme de l’extérieur, ce qui contribuera à faire gonfler la facture.

La firme qui va venir de Montréal ou de Québec, quand [ses employés vont partir] le matin pour s’en venir aux Résidences de la Belle Mer, la facture va commencer là. Le gouvernement ne me donne pas plus […] pour gicler ma résidence.

Selon elle, des frais d’hébergement pour les travailleurs pourraient d’ailleurs s’ajouter. Je n’aurais pas cette facture-là si j’étais à Québec , lance-t-elle.

Dans la nuit du 23 janvier 2014, un incendie majeur ravage la Résidence du Havre de L'Isle-Verte, près de Rivière-du-Loup, faisant 32 morts et 15 blessés. (Photo d'archives)

Le gouvernement du Québec a ordonné aux résidences pour personnes âgées de procéder à l'installation de gicleurs en 2015. Cette annonce faisait suite à l’incendie d’une résidence de L'Isle-Verte.

Diane Baril affirme que sa RPA pourrait fermer ses portes si Québec ne bonifie pas le financement accordé aux petites résidences pour l'installation de gicleurs. Elle doute d’ailleurs que sa résidence soit la seule à se retrouver dans une telle situation.

La propriétaire craint qu'une fermeture ait des conséquences énormes pour les résidents concernés. La clientèle que j’ai, ce sont tous des gens qui doivent être placés en CHSLD . Si le CHSLD de Matane est plein, ils vont aller où, ces résidents-là? , se questionne-t-elle.

Je ne veux pas fermer. On a une belle mission ici aux Résidences de la Belle Mer, c’est de donner une qualité de vie à nos aînés. On y tient, on a le cœur à l'ouvrage.