Les vapoteuses, ces dispositifs polluants qu’on ne recycle pas

À contre-courant des initiatives visant à délaisser les produits à usage unique, les vapoteuses jetables, qui ont gagné en popularité au Québec depuis 2020, sont consommées aussi rapidement qu'elles sont jetées. À l'instar des cigarettes électroniques rechargeables, aucun programme ne permet à la province d'en récupérer les composants, qui représentent pourtant un risque pour l'environnement.

Contrairement aux modèles qui permettent de changer la cartouche de liquide contenant de la nicotine, les cigarettes électroniques jetables, qui offrent un nombre limité de bouffées, ne sont plus d'aucune utilité une fois vides. Elles finissent au dépotoir et s'ajoutent au volume de matières enfouies, alors que le Québec est déjà aux prises avec un problème de gestion des déchets.

Colorées et faciles à se procurer en magasin, les vapoteuses jetables – dont les nouveaux modèles aux saveurs attrayantes se sont multipliés au cours des dernières années – ont contribué à l'augmentation de l'usage de ces dispositifs par les adolescents, aux États-Unis comme au Canada.

De 2020 à 2022, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a observé une hausse notable des ventes de dispositifs jetables dans les dépanneurs et les stations d'essence de la province.

Avant la pandémie, les ventes de produits de vapotage (rechargeables et jetables) sur une période d'un mois s'élevaient à environ 1,6 million $ en 2020. Au printemps 2022, ce total a grimpé à plus de 3,8 millions $, après avoir atteint 4,3 millions $ à l'hiver 2021, selon l' INSPQ . Cette recension ne tient pas compte des ventes des boutiques spécialisées.

Dans le cadre du projet de règlement visant à renforcer la Loi concernant la lutte contre le tabagisme – au terme duquel Québec a décidé d'interdire les produits de vapotage contenant une saveur autre que celle du tabac –, l' INSPQ a recommandé en juin dernier de considérer l’interdiction spécifique des cigarettes électroniques jetables .

Citant les risques de toxicité de ces dispositifs moins coûteux et potentiellement plus délétères , l' INSPQ mentionnait que ces appareils étaient en outre peu utilisés dans une perspective de cessation tabagique .

En marge des discussions sur les risques que posent ces vapoteuses pour la santé publique, l'impact environnemental demeure quant à lui peu abordé.

À qui la responsabilité?

Au Québec, le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) – qui vise des catégories spécifiques comme les produits électroniques, les peintures, les huiles ou encore les piles et batteries – contraint les entreprises à s'assurer de gérer la fin de vie de leurs produits.

La loi stipule qu'il faut alors mettre en place un programme de récupération et de revalorisation ou bien faire affaire avec un organisme de gestion reconnu par RECYQ-Québec.

Or, la cigarette électronique semble échapper à cette réglementation.

Bien qu'elle contienne certains éléments qui sont d'ordinaire récupérés, la vapoteuse, petite et complexe à démonter, n'est acceptée par aucun organisme reconnu au Québec.

Que retrouve-t-on dans une cigarette électronique? Formée d'un cylindre en plastique et d'un embout contenant du métal, la cigarette électronique contient un élément chauffant, une batterie au lithium-ion et un réservoir de liquide à nicotine ou à saveurs. Certains modèles sont dotés d'une petite ampoule DEL. Si l'on ne jette pas ces appareils de façon appropriée, ceux-ci peuvent se casser et libérer des métaux lourds dans l'environnement, comme du nickel, du plomb ou du mercure. La nicotine peut quant à elle se retrouver dans l'eau et affecter la faune et la flore.

Puisque les centres de tri ne sont pas outillés pour en assurer la prise en charge, les vapoteuses ne doivent pas être déposées dans le bac de recyclage. En raison de la pile, elles constituent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs du centre de tri puisqu’elles peuvent causer des incendies , indique Nicolas Fortier-Labonté, directeur des centres de tri chez Ricova.

Lorsque nous en interceptons, nous les plaçons avec les autres produits électroniques , ajoute-t-il.

Questionnée par Radio-Canada, l'Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE-Québec) répond toutefois que les cigarettes électroniques ne sont pas visées par la réglementation québécoise [et ne sont] donc pas des produits acceptés dans le cadre de [son] programme .

Ouvrir en mode plein écran L'organisme responsable de la récupération des piles et batteries, Appel à Recycler Canada, assure travailler avec les fabricants de cigarettes électroniques pour trouver une solution. Photo : getty images/istockphoto / Igor Ilkov

C'est plutôt du côté d'Appel à recycler Canada, l’organisme reconnu par Québec pour assurer la récupération des piles et batteries, qu'il faut se tourner. Dans le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RRVPE), les cigarettes électroniques sont évoquées, sous l'article 29, comme des appareils assujettis à la réglementation visant les piles et batteries.

Or, Appel à recycler Canada dit ne pas être en mesure de récupérer ces produits.

Nous ne possédons pas de statistiques sur les volumes de cigarettes électroniques récupérées au Québec à l’heure actuelle.

Nous travaillons avec les industries du tabac et du vapotage pour mettre en place une solution de récupération et de valorisation pour ces produits complexes qui contiennent des batteries difficilement amovibles , explique Charles-Antoine Dubois, chargé de communications.

Il évoque des initiatives mises en place ailleurs au Canada, mais pas de stratégie concertée pour l'ensemble du pays.

« Pas de travaux en cours au gouvernement »

Bien au fait des complications rencontrées par l'organisme, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) estime que des adaptations seront requises […] pour prévoir le tri et le démantèlement de la cigarette électronique de façon sécuritaire .

D'après le ministère, Appel à recycler Canada a la responsabilité de trouver une façon de récupérer les piles des vapoteuses, même quand celles-ci ne sont pas conçues pour que le retrait de la batterie soit facile – ce qui concerne la vaste majorité des modèles vendus dans la province.

La batterie doit ensuite être gérée conformément au règlement , souligne Josée Guimond, porte-parole du MELCCFP.

Une fois la pile retirée, l'organisme n'a aucune obligation, au regard de la loi, de recycler de façon écoresponsable les autres composants de la cigarette électronique.

Le MELCCFP ajoute qu'il est du ressort d'Appel à recycler Canada de mettre en place des mesures, comme des incitatifs, pour favoriser l'écoconception des cigarettes électroniques par les producteurs.

Il n'y a pas de travaux en cours au gouvernement pour que ces produits soient pris en charge et recyclés à court terme par les entreprises selon une approche de responsabilité élargie des producteurs.

La liste des produits qui devraient être visés par la REP est néanmoins en processus de mise à jour , conclut le ministère.

Ouvrir en mode plein écran Abandonnée, la cigarette électronique peut se briser et rejeter, notamment, des métaux lourds dans l'environnement. Photo : Getty Images / Benjamin Robinson

Des produits « qui n'ont aucune raison d'être »

Tout le monde aimerait que ça disparaisse du marché, puis qu'on retourne à ce qu'on était avant , lance David Lévesque.

Propriétaire de la compagnie Digital Smoke Supplies, distributeur et manufacturier de produits de vapotage, M. Lévesque dit représenter environ 200 détaillants en tant que porte-parole de l’Association des boutiques de vapotage spécialisées (ABVQ), une organisation non officielle qui s'oppose au récent règlement adopté par Québec pour interdire les saveurs.

Selon lui, les propriétaires des boutiques avec qui il est en contact sont majoritairement tous contre les vapoteuses jetables .

La mode est aux jetables. Mais d'un point de vue environnemental, ce sont des produits qui n'ont aucune raison d'être.

S'il assure que cette position est motivée par des raisons écologiques, l'argument économique pèse de toute évidence dans la balance.

Pour rester compétitives face aux dépanneurs – qui ont pu continuer de vendre des vapoteuses en tant que services essentiels pendant la pandémie – les boutiques offrent elles aussi ces produits à usage unique, justifie-t-il. Il évalue qu'ils représentent environ plus de la moitié des ventes des commerces spécialisés au Québec .

Même si des détaillants ont installé des boîtes pour récupérer les dispositifs vides ou brisés, la réalité, dit-il, c'est qu'il n'y a rien à faire avec ça .

M. Lévesque ajoute que le gouvernement fait fausse route en voulant imposer une limite sur la capacité de liquide contenu dans les appareils. En vertu du règlement qui doit entrer en vigueur le 31 octobre 2023, la vente de produits dont le réservoir ou la capsule contient plus de 2 ml de liquide à vapoter sera désormais interdite.

Ces appareils se consomment si rapidement qu'il n'y a même pas l'option d'en recharger la pile, illustre-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les boutiques spécialisées offrent elles aussi ces produits à usage unique afin de rester compétitives face aux dépanneurs – qui ont pu continuer de vendre des vapoteuses en tant que services essentiels pendant la pandémie. Photo : Associated Press / Rebecca Blackwell

Perpétuer la culture de l'usage unique

Au lieu d'agir pour améliorer la gestion des déchets des produits de vapotage, tout le monde se renvoie la balle sans qu'une solution soit envisagée , déclare pour sa part Amélie Côté, analyste en réduction à la source chez Équiterre. Le laisser-aller de Québec est, quant à lui, choquant et inacceptable .

Alors que le Canada s'est doté d'un règlement pour interdire les plastiques à usage unique et que différents programmes ont pour mandat de récupérer et de revaloriser une foule de matières au Québec, la vente de vapoteuses jetables apparaît complètement absurde , estime-t-elle.

Les cigarettes électroniques incarnent bien l'enjeu de la miniaturisation des appareils, l'un des freins reconnus de l'accès à la réparation. Les vapoteuses, résume Mme Côté, sont des produits dangereux dont les composants sont collées dans l'optique de ne pas pouvoir être remplacées ou réparées.

Plus un objet est petit, plus c'est complexe de faire de l'écoconception.

Le minimum, poursuit-elle, serait que les vapoteuses soient conçues de manière à ce qu'on puisse séparer sécuritairement la batterie du reste des composants pour qu'elle soit recyclée. L'achat de produits dont les éléments – comme les piles ou le brûleur – peuvent être changés dans le cas d'un bris est en outre l'avenue à encourager, selon Mme Côté.