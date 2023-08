Informer les évacués des T.N.-O. sur le traitement des dépendances liées aux opioïdes

Des professionnels de la santé de l'Alberta facilitent l'accès à l’information sur le traitement des troubles liés à la consommation d'opioïdes pour des personnes évacuées des Territoires du Nord-Ouest en raison des feux. Ils ont créé des prospectus répertoriant les établissements de santé et les programmes de traitement par agonistes opioïdes disponibles à Calgary et à Edmonton.

L'absence de médicaments, ne serait-ce que pendant une journée, provoque des symptômes de sevrage, tandis que le fait de passer plusieurs jours sans médicaments augmente le risque de rechute même pour des patients stables, explique la Dre Kate Colizza, spécialiste de la médecine des dépendances à Calgary.

Ce n'est pas le genre de médicament que beaucoup de gens peuvent planifier à l'avance ou avoir en réserve , dit-elle, ajoutant que la plupart des médicaments, dont le Suboxone, la méthadone et le Kadian nécessitent un ravitaillement quotidien à la pharmacie.

Depuis la semaine dernière, des milliers de personnes ont fui Yellowknife et les localités environnantes, emplissant les centres d'évacuation de Calgary, d'Edmonton et des environs.

La Dre Kate Colizza et ses collègues ont commencé à rassembler des informations pour les dépliants dès qu'ils ont appris que des personnes évacuées arriveraient en Alberta. L'objectif est de faciliter l'accès aux soins pour les personnes qui n'ont pas de régime d'assurance maladie en Alberta et dont les médecins n'ont pas accès à leur dossier médical.

La Dre Kate Colizza dit avoir également contacté des médecins des T.N.-O. pour déterminer combien de personnes dans la région ont déjà eu recours à des programmes de traitement par agonistes opioïdes, afin de savoir quelle serait la demande dans les centres d'accueil et d'évacuation de l'Alberta. Mais dans le chaos des incendies et des évacuations, cette information n'est pas encore disponible.

Selon la cofondatrice de Moms Stop the Harm, Petra Schulz, le groupe a trouvé quelqu'un pour traduire les informations en cri et cherche toujours un traducteur en langue déné afin de les rendre plus accessibles aux personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais.

Dans les situations de stress, nous nous tournons vers ce qui nous permet de nous sentir mieux , affirme Petra Schulz. Le risque est grand que même les personnes qui n'ont pas consommé de substances [depuis longtemps] recommencent à le faire.

Les incendies de forêt et les autres catastrophes provoquées par le changement climatique pourraient également perturber les chaînes d'approvisionnement en drogues de rue, pense Petra Schulz. Selon elle, la tendance sera celle observée au plus fort des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, à savoir une toxicité accrue des drogues de rue et davantage de décès.

Prévenir la crise de l'empoisonnement par les drogues est politique , affirme Petra Schulz. Nous savons quoi faire et les solutions sont simples.

Elle fait écho à ses propres appels et ceux d’autres défenseurs en faveur d’un approvisionnement réglementé et sûr en Alberta et partout au Canada, afin que les gens puissent avoir des substances connues, en quantités connues, provenant de sources connues .

Avec les informations de Brishti Basu.