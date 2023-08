Un groupe de citoyens de Blanc-Sablon souhaite restaurer des maisons ancestrales et un phare sur l’île Greenly, située près des côtes de la municipalité.

Jenny Thomas connaît bien l’histoire de ce bout de terre qui flotte dans le golfe du Saint-Laurent. Petite, elle y a vu son grand-père, John « Jack » Thomas, tenir le phare et en être le dernier gardien.

En étant témoin des dernières années de son héritage sur l’île Greenly, j’ai pu voir de mes propres yeux ce qu’il faisait. Je pense que c’est une chose qui m’a rendue fière et qui m’a fait comprendre que mon grand-père était important , raconte-t-elle.

Jenny Thomas veut préserver le patrimoine bâti de l'Île verte, où son grand-père était gardien de phare.

Aujourd’hui, une tour de métal remplace l’ancien phare ravagé par un incendie. Tout près, des maisons délabrées se tiennent encore debout, vidées de tout meuble.

C’est une part de la vie de plusieurs personnes à Blanc-Sablon et même Rivière-Saint-Paul. Plusieurs familles y ont des souvenirs, pas seulement la mienne ni celles qui y ont résidé

John «Jack» Thomas a été le dernier gardien de phare de l'Île verte.

Quelques familles résidaient sur l'Île verte.

La grand-mère de Jenny Thomas est entourée de ses enfants en compagnie de deux étudiants américains (derrière) en visite sur l'Île verte.

Protéger les maisons ancestrales

Depuis 2019, la Corporation de l’île Greenly, un comité citoyen pour lequel Jenny Thomas est trésorière, œuvre à la restauration et la promotion du site.

Des protections ont été apposées sur les trois maisons ancestrales l’hiver dernier afin de les protéger des intempéries. L’hiver peut être cruel et les bâtiments sont vulnérables , lance Jenny Thomas.

Pour cause, les couches de textile isolant et les panneaux de contreplaqués installés temporairement ne sont pas sortis intacts de la saison froide. Nos réparations d’urgence ont définitivement fait ce qu’elle devait faire durant l’hiver! constate Jenny Thomas.

Des protections ont été installées sur les maisons ancestrales pour les protéger des rudesses de l'hiver.

Promouvoir l’histoire de l’île

En 1928, l’Île Greenly a été le théâtre du premier vol transatlantique d’est et ouest et sans escale.

Dans la nuit du 12 au 13 avril, l’équipage allemand du Bremen y avait atterri d’urgence, après que l’appareil ait combattu des conditions météorologiques exécrables. Le pilote Hermann Köhl et ses deux acolytes reproduisaient ainsi en direction inverse l’exploit de Charles Lindbergh, accompli moins d’un an plus tôt.

La Corporation souhaite mener le projet de restauration à temps pour le centenaire de cette page d’histoire écrite à l’Île Greenly.

Nous voulons que les gens viennent sur l’île et découvrent l’histoire qui s’y est déroulée à l’époque

L’Île Greenly , un refuge d’oiseaux migrateurs Avec l’Île aux Perroquets, l’Île Greenly forme depuis 1925 le refuge d’oiseaux migrateurs de la Baie-de-Brador. Six espèces d’oiseaux marins y séjournent durant la saison de nidification, du printemps à l’été. Ce territoire protégé abrite les trois quarts des macareux moines du Québec. Cette colonie, qui comptait 62 000 individus en 1935, oscille entre 15 000 et 20 000 palmipèdes depuis 1999. Parmi les autres espèces qui visitent ce refuge, on compte le petit pingouin, le guillemot marmette ainsi que le hibou des marais, une espèce en péril au Canada.

La Corporation s’attèle maintenant à traiter des archives de la Municipalité de Blanc-Sablon pour reconstituer l’histoire de l’île Greenly et identifier les résidents d’antan, dont ne subsistent plus que des vestiges de bois et des souvenirs.

Les propos de Jenny Thomas ont été librement traduits de l’anglais.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe