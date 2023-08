Trois arrestations après des saisies d’alcool illégal et de cigarettes de contrebande

1920 bouteilles de bière et 13 000 cigarettes de contrebande ont été saisies dernièrement dans la région de Campbellton, au Nouveau-Brunswick lors de trois incidents différents. Trois hommes ont été arrêtés. Des accusations vont être portées contre eux.

Dans deux affaires distinctes, les agents de la province ont saisi 64 caisses de bières qui contenaient 30 bouteilles chacune, écrit la province dans un communiqué diffusé lundi. Les deux hommes, de Saint-Jean et d’Escuminac, vont être accusés pour avoir transporté de l’alcool au-delà des frontières provinciales .

Selon le communiqué de la province, la vente d’alcool illégal prive le gouvernement de recettes fiscales .

L’affaire rappelle la cause du Néo-Brunswickois Gérard Comeau qui voulait défendre le droit de transporter de l’alcool entre les provinces. Il avait porté l'affaire jusque devant la Cour Suprême pour contester la loi provinciale qui interdit de détenir une trop grande quantité d’alcool provenant de l’extérieur de la province. Il avait perdu en 2018.

Six ans plus tôt, l’homme de Tracadie avait été arrêté en possession de 340 bouteilles de bière et 3 bouteilles de spiritueux achetées au Québec.

Ouvrir en mode plein écran 13 000 cigarettes de contrebande ont été saisies. Photo : La Presse canadienne

Dans la dernière affaire, un homme de Beresford âgé de 49 ans, a été arrêté dans le cadre de la saisie de 13 000 cigarettes de contrebande. Il va être accusé.