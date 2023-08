Bob Dylan en concert à Montréal et Toronto cet automne

Le légendaire chanteur de folk américain Bob Dylan a annoncé lundi une série de concerts en Amérique du Nord, dont deux à Toronto et un à Montréal, à la fin octobre. Il s’agit des premiers concerts de l’artiste au Canada en six ans.

La séquence de 17 concerts s’inscrit dans une tournée mondiale amorcée en 2021, intitulée Rough and Rowdy Ways, comme son 39e album sorti en 2020. Bob Dylan et son groupe se produiront au Massey Hall à Toronto, les 26 et 27 octobre, puis à la salle Wilfrid-Pelletier à Montréal, le 29 octobre.

Le dernier passage de l’auteur-compositeur-interprète au pays remonte à 2017, lorsqu’il avait donné 15 concerts dans six provinces, dont un au Festival international de jazz de Montréal.

Bob Dylan a lancé le 2 juin son 40e album, Shadow Kingdom, bande sonore d’un film du même nom réalisé par Alma Har'el, également paru en juin.

Tourné en 2021 en marge de la tournée Never Ending Tour, le film met en scène le chanteur et son groupe qui interprètent dans une ambiance intimiste plusieurs de ses succès des années 1960 comme It's All Over Now, Baby Blue et Tombstone Blues.

Les billets pour les concerts à Toronto et à Montréal seront mis en vente vendredi, avec une prévente de Live Nation prévue jeudi.