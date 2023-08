Parkinson : la stimulation cérébrale profonde lui redonne une nouvelle vie

Angélina Lanteigne lutte toujours contre la maladie de Parkinson, mais le combat de la Néo-Brunswickoise est devenu un peu plus facile ces derniers mois. Une intervention chirurgicale qui lutte contre les tremblements, la stimulation cérébrale profonde, lui a permis de retrouver en grande partie son autonomie.

J’ai commencé une nouvelle vie , lance-t-elle. Le 21 avril à Halifax, cette femme de Pointe-Canot, dans la Péninsule acadienne, a subi une opération : la stimulation profonde. Elle vise à insérer deux électrodes dans le cerveau, celles-ci sont reliées à un moniteur.

Les tremblements semblent aujourd’hui être de l’histoire ancienne. Je suis contente de l'avoir eu, parce que j’étais rendue au bout , ajoute Mme Lanteigne.

Avant l’opération, cette ancienne travailleuse d’usine de 67 ans peinait à demeurer stable devant l’évier de la cuisine alors qu’elle faisait la vaisselle. Même boire un verre d’eau était devenu compliqué.

Aujourd'hui, elle peut passer le balai sans trembler. Elle peut aussi marcher pendant deux heures à la fois sans se fatiguer, jouer avec ses petits-enfants, jardiner et aider à préparer un repas.

Mais, elle ne peut pas prendre dans ses bras ses petits-enfants ni écrire.

Et, elle ne peut plus sourire. Quand tu perds le sourire, tu le perds pour toujours. C'est ça que le docteur m'a dit , explique Mme Lanteigne.

Cette réalité ne la dérange pas trop et ne l’empêche pas non plus de sembler heureuse des conséquences de son opération.

Ç'a été bien long

Atteinte de la maladie de Parkinson depuis 17 ans, Angélina Lanteigne estime que cela fait autant de temps qu'elle attend un remède contre les tremblements. Si l’opération ne remplace pas les médicaments et ne guérit pas la maladie, elle ralentit au moins sa progression.

Mais, le parcours pour l’obtenir n’a pas été simple. Ç'a été bien long , résume-t-elle.

Il lui a d’abord fallu subir plusieurs tests pour déterminer si elle était admissible à cette opération qui existe depuis 30 ans.

Ensuite, il lui a fallu attendre d’obtenir un rendez-vous pour une opération, ce qui n’est pas une mince affaire compte tenu du manque de neurologues, de la longue liste d’attente et du retard que la pandémie de COVID-19 a occasionné dans les salles d’opération.

C’est sans compter les dizaines de rendez-vous avec des spécialistes dans plusieurs villes du pays.

Le 21 avril, elle a finalement eu sa chance, un premier pas vers une très, très grosse amélioration , dont l’effet a été immédiat.

Et, cette chance, elle espère que d’autres vont pouvoir en profiter. Elle dit avoir croisé plusieurs personnes atteintes de la maladie de Parkinson ces dernières années, dont certaines qui ne sont plus de ce monde, qui auraient profité d’une nouvelle vie , ou au moins, d’un petit coup de pouce.