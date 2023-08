Nouvelle offensive pour améliorer la piste cyclable du pont de Québec

Après la sortie des maires de Québec et de Lévis ce printemps, voilà une nouvelle offensive, citoyenne cette fois, pour l’aménagement d’une piste cyclable plus sécuritaire que la petite voie actuelle sur le pont de Québec.

La pétition, qui compte plus de 590 signataires au moment de publier ces lignes, présente une demande au MTMD de prévoir un espace suffisant pour accueillir une piste multifonctionnelle efficace assurant la sécurité des piétons, des cyclistes et des autres usagers sur le pont de Québec .

La piste cyclable actuelle, large de moins de deux mètres, fait craindre pour la sécurité de ceux qui l’utilisent, pense Étienne Grandmont, député solidaire de Taschereau.

La piste cyclable qu'il y a sur le pont de Québec, pour l'instant, c'est pas un grand sentiment de sécurité, il y a des gens qui se blessent pour vrai pis si c'était sécuritaire, si c'était plus large, c'est clair que davantage de personnes l'emprunteraient et c'est ça qu'on veut , mentionne celui qui parraine également la pétition.

Ouvrir en mode plein écran La piste cyclable actuelle est environ d'un mètre et demi de largeur. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

L'amélioration de la piste est donc inévitable, croit Pierre Baillargeon, président de la Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec.

Publicité

Il faut qu'elle change parce qu'elle est complètement inadéquate. [...] Il y a beaucoup de cyclistes qui nous disent carrément qu'ils ne passent pas là, que c'est vertigineux , remarque M. Baillargeon

On demande aussi aux cyclistes de mettre un pied à terre sur 1,5 kilomètre à peu près, qui est la durée de la traversée, ce qui est tout à fait irréaliste pour un lien en mobilité durable. Le retrait d'une voie [pour les véhicules automobiles] devrait être envisagé , ajoute-t-il.

Ce n'est pas inspirant comme voie cyclable

Le Ministère doit en faire plus, conviennent Pierre Baillargeon et Étienne Grandmont. Pour ce dernier, il s’agit d’une bonne occasion pour la ministre des Transports et de la Mobilité durable de mettre sa vision à exécution.

Si la ministre est sérieuse dans sa vision de sécurité routière, ce genre d'aménagements là sur le pont de Québec doit être amélioré de façon notable , explique celui qui a notamment été directeur général de l’organisme Accès transports viables.

Les élus de Québec et de Lévis se sont déjà penchés sur la question. En avril dernier, Bruno Marchand et Gilles Lehouillier avaient effectué une sortie commune pour exhorter le Ministère à inclure une piste cyclable plus large et sécuritaire dans ses plans de rénovation du pont.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Québec, Bruno Marchand, presse le ministère des Transports et de la Mobilité durable de créer un lien sécuritaire sur le pont de Québec. Photo : Radio-Canada

En point de presse, le maire Marchand a convenu que la piste actuelle n’est pas la plus sécuritaire qui soit.

Publicité

Présentement, ce n’est pas inspirant. J’ai traversé peut-être trois ou quatre fois le pont à vélo et chaque fois, c’est pire qu’embarquer dans une grande roue pas fiable , a-t-il expliqué.

Il a également réitéré sa volonté qu’une piste cyclable plus large et sécuritaire doit voir le jour sur le pont.

Il faut qu’on travaille à présenter une façon facile de se déplacer rive sud à rive nord. Gilles Lehouillier et moi, on est sur la même longueur d’onde. On fait les mêmes demandes au ministère des Transports. On attend la livraison de leurs résultats , clame-t-il.

En mauvais état

Le MTMD s’apprête à remplacer le tablier routier du pont de Québec, en bien mauvais état depuis plusieurs années.

Moi, je trouve ça honteux d'avoir ce pont-là dans cet état-là , se désole Étienne Grandmont.

Ouvrir en mode plein écran Étienne Grandmont croit qu'il est primordial d'inclure la construction d'une piste cyclable plus large et plus sécuritaire dans les rénovations du pont de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andre-Pier Berube

Ce serait donc le moment parfait de revoir la configuration en y intégrant une piste multifonctionnelle.

Le pont de Québec, c'est un bel exemple d'un type d'aménagement qu'on doit améliorer de façon considérable pour que les gens se sentent en sécurité et l'utilisent , affirme le député.

Avec les informations de Flavie Sauvageau, Alexane Drolet et Camille Carpentier