Un atelier d’art sur des enseignements autochtones au Musée de Saint-Boniface

Lors d'un atelier présenté au Musée de Saint-Boniface mardi, Linda Manitowabi associera l'art-thérapie aux enseignements traditionnels autochtones. Pour l'enseignante Anishnaabe à la retraite, l'art est un moyen « puissant » de venir en aide aux gens.

Linda Manitowabi se souvient du moment où elle a découvert son intérêt pour l'art-thérapie.

Lorsqu'elle était enseignante, elle raconte avoir voulu aider la famille d'un de ses élèves de 2e année qui vivait avec un cancer. En faisant des recherches, elle est tombée sur un article provenant d'un magazine de soins hospitaliers pour les enfants qui conseillait un atelier sur le deuil dans les familles.

Après avoir assisté à cet atelier, Linda Manitowabi a réalisé que les histoires traditionnelles autochtones peuvent aider les personnes à trouver le chemin de la guérison.

Elle s’inscrit alors dans un programme pour se former à l’art thérapie à London, en Ontario. Elle se donne ensuite comme objectif d’aider les Autochtones à se reconnecter avec leur histoire.

En travaillant avec les gens, j’ai réalisé à quel point l’art était puissant. J’utilisais les histoires pour aider les gens à se connecter avec leur esprit, à qui ils sont , explique-t-elle.

Plusieurs personnes ne connaissent pas leur histoire, ne savent pas d’où elles viennent et qui elles sont. Cela peut créer de nombreux problèmes.

Beaucoup d’entre eux étaient en colère, car ils n’avaient pas grandi avec les enseignements traditionnels de leurs cultures , poursuit-elle.

Même si les personnes ne connaissent pas leur histoire et n’ont jamais été connectées à leur culture, ces ateliers sont un déclencheur et donnent envie d’en savoir plus sur sa culture , ajoute-t-elle.

Selon Linda Manitowabi, pour plusieurs personnes, cela consiste à comprendre qui ils sont, d’où ils viennent et à « se reconnecter à leur esprit ». C’est une grande révolution pour eux de comprendre cela , confie-t-elle .

« Connecter tout le monde »

Linda Manitowabi souhaite partager son enseignement à une communauté plus large et c’est la raison pour laquelle elle a décidé d'offrir un atelier au Musée de Saint-Boniface.

Amener cet atelier dans les communautés à Winnipeg dans des galeries d’art est important pour moi, car je veux connecter tout le monde et montrer à quel point il est important d’être uni les uns aux autres, travailler ensemble pour créer un monde meilleur , déclare-t-elle.

Linda Manitowabi explique qu'elle présentera l’histoire de l’Aigle Migizi. C'est une histoire qui remonte à la nuit des temps, depuis le commencement. Cette histoire montre à quel point nous pouvons remonter loin dans notre histoire et comment nous pouvons y accéder ensemble , précise-t-elle.

Linda Manitowabi explique que l’Aigle enseigne la gentillesse. Le travail sur les plumes sera symbolique, car c’est un honneur pour nous d’avoir une plume d’aigle. Ce n’est pas nous qui la prenons, c’est elle qui vient à nous .

Je souhaite montrer que la gentillesse peut nous aider à construire un monde meilleur , ajoute-t-elle.

L’atelier sur l’histoire de l’Aigle Migizi aura lieu en anglais le mardi 22 août à 13 h au Musée de Saint-Boniface.